Netoli Las Vegaso aptikta masinė kapavietė: priežastis – neįprasta

Dėl Nevados valstijoje rastų žmogaus pelenų kauburių kilmės pradėtas tyrimas.
Kapavietėje buvęs vyras iš pradžių pranešė apie 70 įtartinų pelenų sankaupų, susitelkusių prie žvyruoto tako netoli kaimiško miestelio Nevadoje.
Tyrimo metu patvirtinta, kad tai – kremuotų žmogaus palaikų pelenai, todėl pradėta platesnė paieška šioje teritorijoje.
Buvo rastas ir antras pelenų sankaupų telkinys. Bendras iš abiejų vietų surinktų pelenų kiekis dabar siekia 315 kauburių.
Su operacija susiję šaltiniai mano, kad pelenai greičiausiai buvo išpilti laidojimo paslaugų įmonės.
Nevados įstatymai nedraudžia asmenims barstyti pelenus viešojoje žemėje.
Tačiau JAV federaliniai reglamentai, prižiūrimi Žemės valdymo biuro, draudžia verslo įmonėms komerciniu mastu išpilti kremuotus palaikus federalinėje žemėje.
Dykumos teritorija, kurioje rasti palaikai, yra valdoma šios institucijos, praneša vietos žiniasklaida.
„Manau, dauguma mūsų tiesiog jautė apmaudą – kokia gėda“, – žurnalistams sakė „Palm Mortuaries and Cemeteries“ prezidentė Celena DiLullo. – „Nežinau, ar tokia buvo šių žmonių valia – būti išbarstytiems ten, tad tai ir sukasi mano galvoje.“
„Jei tai nėra taip, kaip jie norėtų būti prisimenami, mes tiesiog norėtume suteikti jiems deramą vietą“, – pridūrė ji.
„Palm Mortuaries and Cemeteries“ pasisiūlė padėti valdžiai oriai surinkti palaikus.
Trečiadienį darbuotojai iš atokios dykumos vietos pašalino apie 315 pelenų sankaupų ir patalpino jas į kriptą vienose iš savo kapinių.
C. DiLullo pridūrė: „Manome, kad svarbu pasirūpinti, jog šie žmonės nebūtų užmiršti ir nepalikti likimo valiai. Tai svarbu mūsų bendruomenei ir profesijai – parodyti, kaip nuoširdžiai rūpinamės šiais žmonėmis.“
