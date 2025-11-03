Per Izraelio drono smūgį Pietų Libane žuvo „Hezbollah“ vadas

Libano sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad per Izraelio drono smūgį į rytinį kelią Nabatijos rajone žuvo vienas žmogus ir buvo sužeisti septyni civiliai.
Valstybinė Nacionalinė naujienų agentūra (NNA) pranešė, kad ataka įvyko apie vidurdienį, kai trys valdomos raketos pataikė į automobilį sankryžoje, žuvo Mohammadas Ali Hadidas – jį saugumo šaltiniai įvardijo kaip Irano remiamos „Hezbollah“ vadą.
Per sprogimą užsidegė netoliese buvę automobiliai, didelė žala padaryta komerciniam kompleksui, kuriame įsikūrę restoranai, parduotuvės ir butai.
Netrukus kitas dronas smogė į motociklą pasienio Aita al Šaabo mieste, žuvo vienas vyras, teigia Libano saugumo šaltiniai.
Izraelio kariuomenė teigė tikrinanti pranešimus.
Saugumo šaltiniai pranešė apie padidėjusį Izraelio karinį aktyvumą pasienyje per pastarąją parą, arčiau Libano teritorijos buvo dislokuoti tankai ir šarvuočiai.
Izraelio ir „Hezbollah“ paliaubos galioja nuo praėjusių metų lapkričio pabaigos, tačiau Izraelis toliau rengia smūgius, kaltindamas šiitų grupuotę, kad ji atkuria savo karinius pajėgumus.
Rugpjūtį Libano vyriausybė pritarė JAV tarpininkautam planui iki 2025 m. pabaigos nuginkluoti „Hezbollah“, nors grupuotė su tuo nesutiko. Įtampa išlieka didelė, Vašingtonui ir Tel Avivui perspėjant apie tolesnį eskalavimą, jei „Hezbollah“ nenusiginkluos.
