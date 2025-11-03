Prancūzijos policija po aukso laboratorijos apiplėšimo atgavo 32 mln. dolerių vertės tauriuosius metalus

Įžūlus reidas šalies rytiniame mieste įvyko praėjusią savaitę ketvirtadienį. Policija greitai suėmė įtariamus nusikaltėlius ir konfiskavo 306 kg tauriųjų metalų, daugiausia aukso.
Netrukus po incidento „Pourquery Laboratories“ buvo sulaikyti šeši asmenys – penki vyrai ir viena moteris nuo 30 iki 40 metų, pirmadienį per spaudos konferenciją sakė Liono prokuroras Thierry Dranas.
„Tai patyrę nusikaltėliai“, – teigė jis. Penki vyrai yra teisti anksčiau, trys iš jų – už ginkluotą apiplėšimą. Teistumo neturinti moteris ir vienas iš vyrų neigė dalyvavę apiplėšime, o kiti keturi kvočiami tylėjo, sakė prokuroras.
Th. Dranas sakė prašęs pateikti jiems kaltinimus dėl kelių nusikaltimų, įskaitant nusikalstamą sąmokslą ir smurtinį plėšimą, ir suimti juos ikiteisminio tyrimo metu, nors iš karto nebuvo aišku, ar visiems šešiems bus pateikti tie patys kaltinimai.
Iš pradžių pareigūnai grobį įvertino 13,8 mln. dolerių, tačiau prokuroras pirmadienį pareiškė, kad tikroji jo vertė yra 32 mln. dolerių – daugiau nei dvigubai didesnė suma.
Išpuolis aukso laboratorijoje yra naujausias iš virtinės vagysčių, sukėlusių susirūpinimą dėl nepakankamo saugumo Prancūzijos muziejuose ir kitose vietose, kuriose saugomi didelės vertės daiktai.
Viename socialiniuose tinkluose paskelbtame vaizdo įraše girdėti, kaip liudytojas, matyt, gretimos įmonės darbuotojas, praneša pagalbos tarnyboms, kad jis ir kolegos girdėjo didžiulį sprogimą ir kad plėšikai turėjo Kalašnikovo automatus.
Policija įtariamuosius suėmė praėjus mažiau nei dviem valandoms po apiplėšimo, be pavogto grobio, konfiskavo automatus, pistoletus ir sprogmenis.
Apiplėšimas įvyko tą pačią dieną, kai Prancūzijos policija suėmė dar penkis asmenis, įskaitant pagrindinį įtariamąjį, dėl praėjusį mėnesį įvykdyto įžūlaus Luvro muziejaus apiplėšimo.
Per kitą didelio atgarsio sulaukusį incidentą vagys įsilaužė į Prancūzijos sostinės Gamtos istorijos muziejų ir pagrobė aukso pavyzdžių, kurių vertė viršija 1 mln. dolerių. Prokurorai teigė, kad anksčiau šį mėnesį Barselonoje dėl įsilaužimo ir vagystės buvo suimta 24 metų kinė.
