Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
PasaulisĮvykiai

Saldainių košmaras Lenkijoje tapo realybe: rado ir kaltininką

2025 m. lapkričio 3 d. 11:04
Lrytas.lt
Lenkijos Lodzės mieste per Helovyną vaikams dalytuose šokoladukuose aptiktos metalinės adatos sukėlė paniką.
Daugiau nuotraukų (2)
Apie pavojų socialiniuose tinkluose įspėjo komikė Aleksandra Radomska. Ji ragino patikrinti vaikų laimikį, nes jos dukrai ir draugėms atiteko keli saldainiai su adatomis.
Internete pasirodė nuotrauka, kurioje matyti į šokoladą įkišta adata. Pareigūnai nedelsdami pradėjo tyrimą.
Jau lapkričio 1-osios vakarą A. Radomska paskelbė, kad nustatytas atsakingas asmuo. Tai nepilnametis, kuris į saldainius įdėjo adatas kaip „pokštą“.
A. Radomska pabrėžė, jog vaikinas neįvertino savo veiksmų masto ir pasekmių. Ji prašė vengti viešo linčo teismo ir leisti institucijoms sutvarkyti reikalus.
Jos teigimu, tikslas buvo perspėti tėvus ir vaikus apie grėsmę. Ji padėkojo už didžiulį visuomenės atgarsį.
Tyrimas tęsiamas siekiant nustatyti, ar nebuvo kitų panašių atvejų. Tėvams rekomenduojama atidžiai tikrinti saldumynus po šventės.
LenkijaSaldainiai

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.