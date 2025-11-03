Saldainių košmaras Lenkijoje tapo realybe: rado ir kaltininką

Apie pavojų socialiniuose tinkluose įspėjo komikė Aleksandra Radomska. Ji ragino patikrinti vaikų laimikį, nes jos dukrai ir draugėms atiteko keli saldainiai su adatomis.
Internete pasirodė nuotrauka, kurioje matyti į šokoladą įkišta adata. Pareigūnai nedelsdami pradėjo tyrimą.
Jau lapkričio 1-osios vakarą A. Radomska paskelbė, kad nustatytas atsakingas asmuo. Tai nepilnametis, kuris į saldainius įdėjo adatas kaip „pokštą“.
A. Radomska pabrėžė, jog vaikinas neįvertino savo veiksmų masto ir pasekmių. Ji prašė vengti viešo linčo teismo ir leisti institucijoms sutvarkyti reikalus.
Jos teigimu, tikslas buvo perspėti tėvus ir vaikus apie grėsmę. Ji padėkojo už didžiulį visuomenės atgarsį.
Tyrimas tęsiamas siekiant nustatyti, ar nebuvo kitų panašių atvejų. Tėvams rekomenduojama atidžiai tikrinti saldumynus po šventės.