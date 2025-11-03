Valensijos lyderis atsistatydina praėjus metams po pražūtingų potvynių

„Realybė tokia, kad šiandien esu kritikos, triukšmo, neapykantos ir įtampos taikinys“, – per televiziją transliuotame kreipimesi sakė Carlosas Mazonas, pridurdamas: „Daugiau negaliu taip dirbti“.
C. Mazonas sulaukė griežtos kritikos dėl savo veiksmų po 2024 m. spalio 29 d. įvykusios katastrofos, nusinešusios daugiau nei 230 gyvybių, ir nuolat atmetė raginimus atsistatydinti.
Praėjusią savaitę aukų artimieji šaukė „žudikas“, „bailys“ ir „nešdinkis“ C. Mazonui, kai šis atvyko į valstybines atminimo pamaldas už žuvusiuosius Valensijos mieste prie Viduržemio jūros.
C. Mazono vadovaujama regiono administracija, kuri pagal decentralizuotą Ispanijos sistemą pirmiausia atsakinga už reagavimą į ekstremalias situacijas, išsiuntė įspėjimus į gyventojų mobiliuosius telefonus, kai potvyniai kai kuriose vietovėse jau buvo prasidėję.
Įspėjimas taip pat buvo paskelbtas praėjus daugiau nei 12 valandų po to, kai nacionalinė orų agentūra buvo paskelbusi aukščiausią pavojaus lygį dėl liūčių.
Nepaisydamas ženklų, kad ateina didžiuliai potvyniai, katastrofos dieną C. Mazonas ilgai pietavo su žurnalistu.
Pirmadienį jis pareiškė, kad „turėjo atšaukti savo susitikimus“.
Jis gynė savo veiksmus krizės metu, sakydamas, kad jos mastas buvo nenuspėjamas ir kad centrinės valdžios institucijos nepakankamai įspėjo apie lietaus stiprumą.