Dėl saugumo priežasčių JAV sostinės oro uoste trumpam buvo sustabdyti skrydžiai

Federalinė aviacijos administracija (FAA) pranešė, kad oro uoste, esančiame netoli JAV sostinės centro, buvo įsakyta sustabdyti skrydžius. Tai padaryta „dėl saugumo“, nurodė FAA.
Vietos žiniasklaidos transliuotame vaizdo įraše matyti, kaip „United Airlines“ lėktuvas pajudėjo į pagalbinį riedėjimo taką, netoliese buvo keli policijos automobiliai.
Reigano oro uostas socialiniame tinkle X paskelbė, kad lėktuvo keleiviai buvo „išlaipinti ir autobusais nuvežti į terminalą“.
Vėliau JAV transporto sekretorius Seanas Duffy pranešė, kad aviacijos pareigūnai įsakė atnaujinti veiklą Vašingtono Reigano nacionaliniame oro uoste po tyrimo dėl bombos grėsmės.
Socialiniame tinkle X paskelbtame įraše S. Duffy teigė, kad gautas grasinimas susprogdinti bombą iš Hiustono atskridusiame „United Airlines“ lėktuve.
„Lėktuvas saugiai nusileido DCA oro uoste, keleiviai buvo evakuoti, o teisėsaugos pareigūnai atliko išsamų orlaivio patikrinimą“, – sakė S. Duffy ir pridūrė, kad oro uostas gavo leidimą ir veikla atnaujinta.