F. Merzas: pilietinis karas baigėsi, sirų pabėgėliai turi grįžti namo

„Pilietinis karas Sirijoje baigėsi. Nebeliko priežasčių prieglobsčiui Vokietijoje ir todėl galime pradėti pabėgėlių grąžinimą, – sakė F. Merzas pirmadienį Husume bendroje spaudos konferencijoje su Šlėzvigo Holšteino žemės premjeru Danieliu Güntheriu. – Tačiau tikiuosi, kad didelė dalis pabėgėlių, esančių Vokietijoje, dabar savanoriškai grįš į šalį ir ten dalyvaus atstatyme“. Be šių žmonių atstatyti Sirijos esą nebus įmanoma.
„Tuos, kurie Vokietijoje nesutiks grįžti į šalį, savaime suprantame, ateityje galėsime deportuoti“, – pažymėjo kancleris.
Anot jo, neabejotinai daug sirų savo noru išvyks iš Vokietijos.
„Žinome, kad didelė dalis sirų nori grįžti. Skatinsime tai ir padėsime šaliai ją vėl greitai atstatyti“, – kalbėjo F. Merzas.
Jis sakė pakvietęs į Vokietiją Sirijos pereinamojo laikotarpio prezidentą Ahmedą al Sharaa, kad su juo aptartų šį klausimą.
Savo pasisakymu F. Merzas reagavo į Vokietijos užsienio reikalų ministro Johanno Wadephulo pareiškimą. Šis lankydamasis pilietinio karo nualintoje šalyje pareiškė abejones, kad trumpuoju laikotarpiu į gimtinę savanoriškai grįš didelis skaičius sirų pabėgėlių, nes šalis smarkiai sugriauta.
„Čia praktiškai neįmanoma tikrai oriai gyventi“, – teigė ministras po apsilankymo Harastoje, smarkiai nuniokotame Damasko priemiestyje.
Vokietija gyvena daugiau kaip 950 tūkst. sirų.
A. al Sharaa vadovaujama islamistų grupuotė HTS prieš beveik metus nuvertė nuo valdžios ilgametį Sirijos diktatorių Basharą al Assadą. A. al Sharaa buvo paskirtas pereinamojo laikotarpio prezidentu ir nuo tada siekia suartėjimo su Vakarais. Anot sirų valstybinės žiniasklaidos, jis kitą savaitę ketina lankytis Vašingtone.