Izraelio kariuomenė pranešė, kad Gazos Ruože Raudonajam Kryžiui perduotas įkaito kūnas

„Remiantis Raudonojo Kryžiaus pateikta informacija, mirusio įkaito karstas buvo perduotas jo žinion ir yra vežamas Izraelio gynybos pajėgoms Gazos Ruože“, – sakoma kariuomenės pranešime.
Palaikai bus nuvežti į Izraelio teismo medicinos institutą identifikavimui. Kol kas neaišku, kieno kūnas buvo rastas.
Islamistų grupuotė „Hamas“ anksčiau grąžino palaikus, kurie nepriklausė nė vienam iš įkaitų, kurie po 2023 m. spalio 7 d. palestiniečių teroristų išpuolio vis dar laikomi dingusiais. Prieš perdavimą antradienio vakarą, manoma, kad aštuonių žuvusių įkaitų kūnai vis dar yra Gazos Ruože.
Nepaisant pasitaikančių smurto protrūkių, trapios paliaubos Gazos Ruože laikosi nuo spalio 10 d. pagal JAV tarpininkautą susitarimą, sutelktą daugiausia į visų Izraelyje paimtų įkaitų – tiek gyvų, tiek mirusių – grąžinimą. Nuo paliaubų pradžios „Hamas“ paleido 20 išgyvenusių įkaitų mainais į šimtų palestiniečių kalinių išlaisvinimą ir pradėjo perduoti nužudytųjų palaikus.
IzraelisGazos RuožasRaudonasis kryžius
Rodyti daugiau žymių