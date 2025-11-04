Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
PasaulisĮvykiai

Košmaras JAV danguje: paauglius užsipuolęs vyras pradėjo juos badyti šakute

2025 m. lapkričio 4 d. 06:35
Lrytas.lt
Skrydis iš Čikagos (JAV) į Frankfurtą (Vokietija) virto košmaru – vienas keleivis netikėtai užpuolė du paauglius metaline šakute.
Daugiau nuotraukų (6)
Įvykis įvyko po to, kai skrydžio metu buvo patiektas maistas. Reaguodama į incidentą, įgula ėmėsi veiksmų, o lėktuvas buvo skubiai nukreiptas į Bostoną.
Šis išpuolis danguje įvyko spalio 25 d., „Lufthansa“ skrydžio iš Čikagos į Frankfurtą metu. Lėktuve buvo apie 20 Prancūzijos vidurinės mokyklos mokinių.
28 metų vyras Praneeth Kumar Usiripalli buvo suimtas, kai lėktuvas nusileido Bostono oro uoste. Jam buvo pateikti kaltinimai dėl užpuolimo mirtinu ginklu, siekiant sužaloti.
Netrukus po to, kai buvo patiektas maistas, vienas keleivis netikėtai užpuolė du paauglius – vienam dūrė į kairįjį raktikaulį, kitam – į pakaušį.
Įgula nedelsdama puolė į pagalbą ir bandė sutramdyti agresyvų vyrą. Lėktuvas buvo nukreiptas į Bostoną, kur užpuolikas buvo nedelsiant suimtas, rašo „Onet“.
Lėktuvui nusileidus Bostone, sutrikę mokiniai ir jų palydovai atsidūrė oro uoste.
„Buvo trečia valanda nakties – reikėjo rasti vietą, kur galėtume pernakvoti“, – pasakojo lėktuvu skridęs mokytojas.
Iš pradžių tai buvo sudėtinga, nes dauguma apgyvendinimo vietų buvo užimtos.
„Kai visi mokiniai įsitraukė, mums pavyko rasti septynis kambarius dviem naktims – tiek laiko turėjome laukti kito skrydžio“, – pridūrė jis.
ČikagaFrankfurtasJAV
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.