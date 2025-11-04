Konferencija
Nyderlandų Rinkimų komisija patvirtino D66 pergalę rinkimuose

2025 m. lapkričio 4 d. 07:34
Suskaičiavus paskutiniuosius balsus Nyderlanduose, centristinė partija D66 padidino savo atotrūkį nuo dešiniojo populisto Geerto Wilderso. Rinkimų komisija patvirtino, kad D66 laimėjo trečiadienį vykusius parlamento rinkimus. Prieš tai dar buvo suskaičiuoti paštu užsienyje balsavusių piliečių balsai.
Remiantis rezultatais, D66 su savo lyderiu Robu Jettenu parlamente turės 26 mandatus iš 150. Tiek pat vietų atiteko ir G. Wilderso kraštutiniams dešiniesiems, tačiau jie surinko mažiau balsų.
Jau penktadienį Rinkimų komisija konstatavo D66 pergalę. Oficialūs galutiniai rinkimų rezultatai bus paskelbti Hagoje lapkričio 7 d.
Daigiausiai balsų gavusi partija tradiciškai sulaukia pavedimo zonduoti šansus sudaryti koaliciją. Geriausius šansus tapti šalies premjeru dabar turi D66 lyderis R. Jettenas. Stabiliai daugumai reikalinga mažiausiai keturių partijų koalicija.
G. Wildersas iki šiol nepripažino pralaimėjimo. Jis įrašuose tinkle „X“ reiškė abejones dėl rezultatų teisėtumo. Institucijos tokius pareiškimus atmetė kaip neturinčius pagrindo.
G. Wilderso antiislamiška partija, lyginant su ankstesniais rinkimais 20223 m., prarado 11 vietų. Tada jo partija tapo stipriausia jėga ir pirmą kartą dalyvavo koalicijoje, bet po 11 mėnesių iš jos pasitraukė. Dabar visos didžiosios partijos atmeta bendradarbiavimą su G. Wildersu.
