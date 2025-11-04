Peru nutraukia diplomatinius santykius su Meksika

Tokio žingsnio imtasi po to, kai Meksikos ambasada Peru sostinėje Limoje suteikė prieglobstį buvusiai Peru ministrei pirmininkei Betssy Chávez, prieš kurią vyksta tyrimas dėl tariamos bendrininkavimo bandant įvykdyti perversmą šalyje 2022 m.
Meksika visada kišosi į Peru vidaus reikalus, nurodoma Peru užsienio reikalų ministerijos pareiškime. Suteikti B. Chávez diplomatinį prieglobstį esą yra nedraugiškas aktas, rodantis nepakankamą Meksikos vyriausybės interesą palaikyti gerus santykius tarp abiejų šalių.
B. Chávez vadovavo vyriausybei, kai šalies prezidentu buvo Pedro Castillo, kuris 2022 m. gale po kovos dėl valdžios su Kongresu buvo nušalintas nuo pareigų. Dėk kaltinimų mėginus įvykdyti perversmą jis nuo tada yra sulaikytas.