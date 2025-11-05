Briuselio oro uostas buvo vėl uždarytas: pastebėti dronai

Pastebėjus droną, jau dvi valandos prieš tai Belgijos sostinės oro uoste maždaug valandą buvo paralyžiuotas darbas.
Ir Lježo oro uoste, anot „Belga“, po pastebėto drono buvo atšaukti lėktuvų pakilimai ir nusileidimai. Orlaiviai buvo nukreipti į oro uostus Amsterdame ir Mastrichte/Achene, pranešė „Belga“, remdamasi Nyderlandų agentūra ANP.
Dronai antradienio vakarą vėl pastebėti ir prie belgų bei NATO naudojamos karinės bazės „Kleine-Brogel“. Piliečiai pranešė apie šešis bepiločius netoli aerodromo, sakė vietos meras Stevenas Matheï. Nepatvirtintais pranešimais, ši karinių oro pajėgų bazė yra viena Europos vietų, kuriose laikomi JAV branduoliniai ginklai. Čia dronai pastebėti jau savaitgalį. Belgijos gynybos ministras Theo Franckenas kalbėjo apie „didesnius modelius didesniame aukštyje“.