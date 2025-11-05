„Aljanso pratybų metu yra repetuojami tokie scenarijai kaip Kaliningrado srities blokada. Baltijos regionas aktyviai militarizuojamas, pripildomas koalicijos pajėgų ir priemonių“, – teigė A. Gruška interviu laikraščiui „Izvestija“.
Pasak jo, tokioje situacijoje galimybės mažinti įtampą yra ypač ribotos, todėl Rusija rengiasi ginti savo interesus ir saugumą, naudodama visas turimas tarptautinės teisės ir kitas priemones.
Anksčiau Rusijos vadovo Vladimiro Putino patarėjas Nikolajus Patruševas teigė, esą NATO šalys pratybose praktikuoja Kaliningrado srities užėmimo scenarijus.
Pasak jo, aljansas taip pat treniruojasi laivybos Baltijos bei Juodojoje jūrose blokavimui ir prevenciniams smūgiams Rusijos branduolinių pajėgų nuolatiniams dislokavimo taškams.
N. Patruševas įspėjo, esą Maskva „nedelsiant ir triuškinamai“ atsakys į bet kokią karinę agresiją prieš Kaliningrado sritį.
Liepos mėnesį JAV sausumos pajėgų Europoje ir Afrikoje generolas Christopheris Donahoe pareiškė, kad NATO aljansas yra suplanavęs slopinti Rusijos pajėgų gynybinį potencialą Kaliningrado srityje.
Tam, pasak jo, NATO šalys įgyvendina „rytų flango sulaikymo linijos“ planą, pagal kurį stiprinami sausumos pajėgumai ir gerinamas karinio pramoninio bendradarbiavimo lygis.
Buvęs NATO pajėgų Europoje vadas Benas Hodgesas taip pat pabrėžė, kad aljanso pajėgos yra pajėgios sunaikinti Rusijos kariuomenę ir karinę infrastruktūrą Kaliningrade per „pirmąsias valandas“ po Kremliaus atakos prieš kurią nors aljanso šalį.
Spalio pabaigoje Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda pasiūlė dėl saugumo priežasčių riboti tranzitą į Kaliningrado sritį.
Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė Marija Zacharova tokį žingsnį pavadino „provokuojančiu“. Kremlius savo ruožtu pažadėjo bet kokiu atveju užtikrinti susisiekimą su regionu.
RusijaNATO (Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacija)Kaliningradas
Rodyti daugiau žymių