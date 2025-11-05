JAV skelbia vėl smogusios narkotikų kontrabandininkų laivui

Jis pavadino aukas „narkoteroristais“. Remdamasis nepatikslinta žvalgybos informacija, P. Hegsethas teigė, kad laivas žinomu kontrabandos maršrutu gabeno narkotikus. Nepriklausomai patikrinti šių duomenų kol kas nėra galimybės.
Tinkle „X“ paskelbtame įraše matyti oro smūgis laivui – į jį galimai buvo paleista raketa. Matyti smūgis, tada didelis ugnies kamuolys ir galiausiai degantis laivas.
Pasak P. Hegsetho, ataka surengta tarptautiniuose vandenyse Ramiojo vandenyno rytinėje dalyje. Dar tikslesnių vietos duomenų jis nenurodė.
JAV pajėgos toliau persekios narkotikų kontrabandininkus, rašė P. Hegsethas. Narkotikų karteliai esą neturi šansų prieš JAV kariuomenę.
Jau kelias savaites JAV pajėgos Karibų jūroje ir Ramiajame vandenyne vis atakuoja esą narkotikus gabenančius laivus. Savaitgalį per tokią ataką žuvo trys žmonės.
JAV duomenimis, iki šiol žuvo mažiausiai 65 žmonės – JAV administracija kalba apie narkotikų kontrabandininkus „teroristus“.
Mirtini smūgiai sulaukia ne tik tokių Lotynų Amerikos šalių, kaip Venesuela ir Kolumbija, kritikos. JAV žmogaus teisių ekspertų požiūriu, taip JAV vyriausybė pažeidžia tarptautinę teisę.
