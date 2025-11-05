JK policija medžioja dar vieną per klaidą iš kalėjimo paleistą vyrą

Londono Metropoliteno policijos pajėgos pareiškė, kad ieškomas 24 metų alžyrietis, per klaidą paleistas prieš savaitę. „Pareigūnai atlieka skubius tyrimus, siekdami jį surasti ir grąžinti į areštinę“, – sakė atstovas.
Teisingumo ministras Davidas Lammy sakė esąs pasibaisėjęs šia klaida. „Mano pareigūnai dirba kiauras naktis, kad grąžintų jį į kalėjimą“, – sakoma jo pareiškime.
Metropoliteno policijos atstovas spaudai teigė, kad policijai antradienį buvo pranešta, jog vyras spalio 29 d. per klaidą buvo paleistas iš Vandsvorto kalėjimo pietvakarių Londone.
Ši klaida dar labiau apsunkina ministro pirmininko Keiro Starmerio centro kairiųjų leiboristų vyriausybės, apklausų duomenimis, itin nepopuliarios britų visuomenėje, padėtį.
Praėjusį mėnesį per klaidą iš kalėjimo buvo paleistas Hadushas Kebatu, prieglobsčio prašytojas iš Etiopijos, nuteistas už seksualinį paauglės ir moters užpuolimą. Jis po 48 valandas trukusios paieškos buvo sučiuptas ir deportuotas. JK vyriausybė sumokėjo jam 500 svarų sterlingų, kad išvyktų iš šalies, ir pradėjo nepriklausomą tyrimą dėl atsitiktinio jo paleidimo.
Skaičiai rodo, kad per metus iki 2025 m. kovo iš kalėjimų per klaidą buvo paleisti 262 žmonės.
Kiek žinoma, praėjusį trečiadienį paleistas alžyrietis nėra prieglobsčio prašytojas.
Nuo 2024 m. liepos mėnesio premjero pareigas einantis K. Starmeris ypač kritikuojamas dėl imigracijos, o prieš ją nusistačiusio Nigelo Farage'o vadovaujamos kraštutinių dešiniųjų Reformų partijos populiarumas didėja.
Premjero atstovas spaudai teigė, kad pastarasis paleidimas yra „visiškai nepriimtinas“, tačiau leido suprasti, kad dėl chaotiškos ir perpildytos kalėjimų sistemos iš dalies kalta ankstesnė konservatorių vyriausybė.