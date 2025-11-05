Kalifornija balsavo už rinkimų apygardų ribų perbraižymą siekiant atsvaros D. Trumpui

Pirminiai rezultatai rodo, kad dauguma tradiciškai liberalios Kalifornijos valstijos rinkėjų pritarė šiam siūlymui, kuris buvo plačiai pristatomas kaip galimybė „duoti atkirtį Trumpui“.
Rinkėjai pritarė „50-ajam pasiūlymui“ – už jį balsavo dvigubai daugiau žmonių nei prieš, rodo pirminiai oficialūs rezultatai. Didieji žiniasklaidos kanalai prognozuoja, kad galutinis rezultatas išliks panašus.
Tai didelė pergalė gubernatoriui Gavinui Newsomui, kuris vis dažniau demonstruoja norą tapti Demokratų partijos lyderiu, rodydamas, kad nebijo stoti prieš D. Trumpą.
„Didžiuojamės Kalifornijos valstijos žmonių pastangomis šį vakarą pasiųsti galingą žinią... labiausiai nepopuliariam prezidentui šiuolaikinėje istorijoje“, – paskelbus rezultatus sakė G. Newsomas.
G. Newsomas ir jo sąjungininkai prašė rinkėjų pritarti laikinam rinkimų apygardų ribų perbraižymui, kuris gali suteikti Demokratų partijai penkias papildomas vietas kovoje dėl JAV Kongreso kontrolės per kitais metais vyksiančius kadencijos vidurio rinkimus.
Respublikonai skundėsi, kad tai yra valdžios užgrobimas, dėl kurio Kalifornijoje iš šios partijos rinkėjų bus atimta teisė balsuoti.
Demokratai teigė, kad jie tiesiog bando suvienodinti žaidimo taisykles po to, kai Teksaso respublikonai, spaudžiami Baltųjų rūmų, prastūmė savo pačių ribų perbraižymą, kad padėtų išlaikyti nedidelę daugumą Kongrese, kuri iki šiol leido D. Trumpui veikti be jokių apribojimų.
„Donaldas Trumpas skęsta. Jis žadėjo, kad būsime sveikesni. Žadėjo, kad būsime turtingesni. O dabar mes ir sergame, ir skurstame – ir jis tai supranta, – sakė G. Newsomas. – Dėl ko daugiau jis bandytų paveikti vidurio kadencijos rinkimus jiems dar nė neprasidėjus?“
