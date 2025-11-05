Kraupus išpuolis Prancūzijoje: vyras automobiliu rėžėsi į pėsčiuosius, sužeista 10 žmonių

Olerono gyventojas pagrindiniame šios vaizdingos salos kelyje prie vakarinio La Rošelio miesto „tyčia partrenkė kelis pėsčiuosius ir dviratininkus“, pareiškė prokuroras Arnaudas Laraize.
Policija panaudojo elektrošoką, kad sulaikytų įtariamąjį, kuris bandė padegti savo automobilį, nurodė vienas šią bylą stebintis šaltinis, prašęs jo neįvardyti, nes jis neturi leidimo bendrauti su žiniasklaida.
Kai vyras buvo sulaikytas, jis arabų kalba sušuko „Dievas yra didis“, sakė prokuroras. Ši frazė yra pagrindinis islamo posakis, tačiau jį taip pat vartoja smogikai, vykdantys išpuolius.
A. Laraize pridūrė, kad vyro motyvas kol kas neaiškus, ir pažymėjo, jog jo atžvilgiu atliekamas tyrimas dėl įtariamo „pasikėsinimo nužudyti“. Jis jau buvo žinomas policijai dėl smulkių nusikaltimų, o tyrėjai neatmetė galimybės, kad jis turi psichikos sutrikimą.
Antras bylą stebintis šaltinis kiek anksčiau sakė, kad vyras žmones „tyčia partrenkė“ skirtingose kelio atkarpose. Prokuroras teigė, kad incidentai įvyko kelyje tarp Doliu d‘Olerono ir Sen Pjero d‘Olerono. Doliu d‘Olerono meras patvirtino, kad įtariamasis yra vietos gyventojas.
Vidaus reikalų ministras Laurent‘as Nunezas pranešė, kad vyksta į šią vietovę ir vėliau trečiadienį kalbėsis su žiniasklaidos atstovais.
Prancūziją pastaraisiais metais sukrėtė džihadistų išpuolių serija.
2016 m. tunisietis pietiniame Nicos mieste 19-os tonų sunkvežimiu rėžėsi į žmonių minias, pražudydamas 86 asmenis. Atsakomybę už šį išpuolį prisiėmė grupuotė „Islamo valstybė“ (IS).
Prancūzija kitą savaitę minės dešimtąsias išpuolio „Bataclan“ koncertų salėje ir kitose Paryžiaus vietose metines. Per šią ataką, už kurią atsakomybę taip pat prisiėmė IS, žuvo 130 žmonių.
PrancūzijaišpuolisAutomobilis
