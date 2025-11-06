Dar viena šalis normalizuos santykius su Izraeliu

JAV specialusis pasiuntinys Steve'as Witkoffas anksčiau sakė, kad prie susitarimų, pagal kuriuos keturios arabų valstybės normalizavo santykius su Izraeliu, prisidės nauja šalis.
„Skrendu atgal į Vašingtoną, nes šįvakar paskelbsime apie dar vienos šalies prisijungimą prie Abraomo susitarimų“, – Amerikos verslo forume Majamyje sakė S. Witkoffas.
Naujienų svetainė „Axios“ pranešė, kad naujoji šalis yra Vidurinės Azijos Kazachstano Respublika, dešimtmečius palaikanti diplomatinius santykius su Izraeliu, tačiau dabar prisidedanti, kad padėtų atgaivinti susitarimus.
Kazachstano prezidentas yra vienas iš penkių Vidurinės Azijos lyderių, ketvirtadienį Baltuosiuose rūmuose susitikusių su JAV prezidentu Donnaldu Trumpu.
Pagal Abraomo susitarimus, sudarytus per pirmąją D. Trumpo kadenciją, santykius su Izraeliu 2020 m. normalizavo Jungtiniai Arabų Emyratai, Bahreinas ir Marokas. Dėl santykių su Izraeliu normalizavimo su JAV derėjosi Saudo Arabija. Tai būtų buvęs istorinis įvykis, nes šioje karalystėje yra dvi islamui švenčiausios vietos. Tačiau Persijos įlankos karalystė atsisakė normalizavimo iniciatyvos, kai 2023 m. spalį Gazos Ruože kilo „Hamas“ išpuolio Izraelyje išprovokuotas karas.
Saudo Arabija nuo seno tvirtina, kad negali normalizuoti santykių be pažangos siekiant nepriklausomos Palestinos valstybės. Tam priešinasi Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu.
Trečiadienį tame pačiame forume Majamyje D. Trumpas sakė, kad „dabar prie Abraomo susitarimų prisideda daug žmonių ir tikimės, kad labai greitai tai padarys Saudo Arabija“. Tačiau jis tuojau pat juokaudamas pridūrė auditorijai, kurioje buvo Saudo Arabijos ambasadorė Jungtinėse Amerikos Valstijose princesė Reema bint Bandar Al Saud: „Bet aš to nesakau. Nesakau“.