Dėl biudžeto susidariusi aklavietė kelia grėsmę Belgijos valdančiajai koalicijai

Šis flamandas konservatorius, kuris tik vasarį po septynis mėnesius trukusių kruopščių derybų tapo premjeru, užsiminė apie galimybę atsistatydinti – jis bando užtikrinti, kad iki 2030-ųjų būtų sutaupyta 10 mlrd. eurų.
B. de Weveris 12 val. Grinvičo (14 val. Lietuvos) laiku vyks susitikti su šalies karaliumi Pilypu, kad praneštų apie pažangos stoką ir galbūt įteiktų atsistatydinimo prašymą. Premjero aplinkos žmonės pripažįsta, kad jis greičiausiai nepasitrauktų, bet jei aklavietė tęsis, visa šalis, kuri jau seniai yra įpratusi prie politinio paralyžiaus, gali panirti į naują krizę.
Derybos dėl naujo biudžeto jau užsitęsė kelis mėnesius, be to, buvo praleisti keli savarankiškai nusistatyti terminai. B. de Weveris sako, kad apkarpymai yra būtini, siekiant sumažinti didžiulę Belgijos valstybės skolą, kuri yra viena didžiausių Europos Sąjungoje (ES). Jis ragina įgyvendinti „istorines“ reformas, skirtas liberalizuoti Belgijos darbo rinką, pažaboti dideles nedarbo išmokas ir sumažinti išlaidas pensijoms.
„Biudžetas yra siaubingas, valstybės skola yra siaubinga, mes turime imtis griežtų priemonių“ ir „tęsti šios vyriausybės darbą“, – pirmadienį pareiškė gynybos ministras Theo Franckenas.
Th. Franckenas, kuris yra B. de Weverio partijos sąjungininkas, primygtinai tvirtino, kad būtų „beprotiška“, jei vyriausybę sužlugdytų dėl biudžeto susidariusi aklavietė, atsižvelgiant į dabartinę geopolitinę įtampą, kai Rusijos visapusiška invazija į Ukrainą ir toliau destabilizuoja Europą.
„Pakenktų jo įvaizdžiui“
Tačiau užtikrinti, kad nevienalytė penkių partijų koalicija susitartų dėl to, ką reikia padaryti, pasirodo esanti sunki užduotis. Nors dešinieji griežtai prieštarauja mokesčių didinimui, kairieji siekia smarkiau smogti turtingiesiems, o ne mažinti išmokas.
B. de Weveris – kates mylintis buvęs Antverpeno meras, žinomas dėl savo trijų dalių kostiumų – tikisi, kad jo spaudimo taktika pasiteisins ir jis ras kelią iš aklavietės. Premjeras, kuris ilgą laiką pasisako už savo flamandiškai kalbančio regiono nepriklausomybę, galbūt nenorėtų atsisakyti šio posto, kurį siekė užimti ne vienerius metus.
Be to, B. de Weveris atsistatydintų sudėtingu metu, nes jis turėtų surengti skubų saugumo tarybos posėdį, kuris organizuojamas po to, kai antradienio vakarą dėl paslaptingų bepiločių orlaivių skrydžių buvo uždaryti keli Belgijos oro uostai.
„Pranešimas apie atsistatydinimą saugumo tarybos posėdžio dėl bepiločių orlaivių dieną pakenktų jo įvaizdžiui Europos arenoje, kurioje jis mėgsta prisistatyti kaip valstybininkas, galintis daryti įtaką“, – naujienų agentūrai AFP sakė politologas, Briuselio ekspertų grupės CRISP vadovas Jeanas Fanielis.
Nors derybos dėl biudžeto kausto jo dėmesį namuose, pats B. de Weveris patiria spaudimą Europoje dėl galimos didžiulės ES paskolos Ukrainai, finansuojamos įšaldytu Rusijos turtu, stabdymo. Diduma šio turto saugoma tarptautinėje indėlių organizacijoje „Euroclear“ Belgijoje, o B. de Weveris pareiškė, kad prieš uždegdamas žalią šviesą jis nori gauti tvirtas ES kolegų garantijas.