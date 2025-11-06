Kova su Ukrainos vėliava – ne tik Lietuvoje: Čekijos parlamento pirmininkas žengė drastišką žingsnį

Atitinkamas vaizdo įrašas buvo paskelbtas jo puslapyje socialiniame tinkle „X“ ketvirtadienį, lapkričio 6 d.
Įraše matyti, kaip T. Okamura laiko kopėčias vyrui, nuimantiam Ukrainos vėliavą nuo pastato fasado.
„Tai tam tikras simbolis. Ukrainos vėliava buvo nuimta nuo Čekijos Deputatų rūmų pastato mano įsakymu ir tai užtruko kelias sekundes“, – T. Okamura teigė komentare leidiniui iDNES.cz.
T. Okamura yra japonų kilmės čekų politikas, kuris laikosi prorusiškos pozicijos, nors anksčiau propagavo antirusiškas nuotaikas.
Prieš rinkimus jis pareiškė, kad pagrindinė jo partijos prisijungimo prie koalicijos sąlyga bus visų ukrainiečių leidimų gyventi Čekijoje peržiūra. T. Okamura teigė, kad Ukrainos pabėgėlių antplūdis po Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios pablogino nuomojamų būstų prieinamumą Čekijoje ir pailgino laukimo laiką pas gydytojus.
Jis mano, kad ukrainiečiai atima iš čekų darbo vietas ir neleidžia jiems gauti dujų iš Rusijos.
T. Okamura taip pat pasisakė už tai, kad nuo vyriausybinių pastatų būtų nedelsiant nuimtos Ukrainos vėliavos.