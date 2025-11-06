NATO generalinis sekretorius ragina ginklų pramonę nebijoti rizikuoti

„Pavojingais laikais būtina imtis drąsių veiksmų“, – kalėdamas NATO pramonės forume sakė M. Rutte.
„Galvojant apie akcininkus, tai gali kelti nerimą. Jūs laukiate, kol vyriausybės pasirašys ilgalaikes sutartis... Kartais vyriausybėms reikia tai padaryti, bet galiu jums pasakyti, kad kai kalbama apie didesnes investicijas į mūsų gynybą, politinės valios tikrai yra“, – sakė M. Rutte.
„Politinė valia yra, pinigų yra, yra paklausa, o nuo to priklauso ir mūsų saugumas“, – sakė jis.
„Neleiskite, kad baimė dėl perteklinių ateities pajėgumų kliudytų jums patenkinti realius poreikius, su kuriais susiduriame šiandien. Esu visiškai įsitikinęs, kad jūsų produkcija bus nupirkta“, – pridūrė jis.
M. Rutte pasiūlė sektoriui sandorį, pažadėdamas, kad, jei įmonės padidins tiekimą, išplės esamas gamybos linijas ir atidarys naujas, NATO dės visas pastangas paspartinti pirkimus ir toliau rems inovacijas.
Jis pridūrė, kad ragins vyriausybes laikytis savo žodžio ir pasiršyti sutartis.
„Mums reikia įrangos, realios ugnies galios ir, žinoma, pažangiausių technologijų, nes grėsmės, su kuriomis susiduriame, yra realios ir ilgalaikės“, – sakė M. Rutte. Pasak jo, pasibaigus neišprovokuotam karui su Ukraina, Rusijos keliamas pavojus niekur nedings.
„Artimiausioje ateityje Rusija išliks Europą ir pasaulį destabilizuojanti jėga. Be to, Rusija nėra vienintelė šalis, siekianti sulaužyti pasaulines taisykles: kaip žinote, ji bendradarbiauja su Kinija, Šiaurės Korėja, Iranu ir kitomis šalimis“, – tvirtino M. Rutte.