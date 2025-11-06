Paaiškėjo naujos detalės dėl Luvro apiplėšimo: sulaikyta socialinių tinklų žvaigždė

39 metų Abdoulaye N. buvo suimtas savo namuose Aubervilliers, Paryžiaus šiauriniame priemiestyje, šešios dienos po spalio 19 d. vagystės. Jam pateikti kaltinimai dėl organizuotos vagystės ir nusikalstamo sąmokslo.
Dar vienas jo teismo procesas buvo atidėtas kitoje byloje, kurioje jis kaltinamas viešosios nuosavybės sugadinimu, teigiant, kad dėl „žiniasklaidos dėmesio ir neseniai įvykusių įvykių“ negalima užtikrinti „ramaus“ teismo proceso sąlygų.
Vienas iš įtariamojo advokatų Maxime Cavaillé sakė, kad jo gynyba bus „itin budri“ dėl „nekaltumo prezumpcijos laikymosi“ ir sieks apsaugoti savo kliento teises ir privatumą, nepaisant Luvro bylos išskirtinio pobūdžio.
Dėl vagystės sulaikyti keturi įtariamieji, tarp jų trys, manoma, buvę keturių asmenų gaujos nariai, kurie, naudodami pavogtą sunkvežimį su ištraukiamomis kopėčiomis ir krovinių keltuvu, pasiekė muziejaus Apolono galerijos pirmame aukšte esantį langą.
Du gaujos nariai išdaužė neužrakintą langą ir dvi stiklines vitrinas, po to nusileido keltuvu ir pabėgo motociklais, kuriuos vairavo kiti du nariai. Visa tai įvyko dienos metu ir truko mažiau nei septynias minutes.
Jie pabėgo su aštuoniais daiktais, tarp kurių buvo smaragdo ir deimantų vėrinys, kurį Napoleonas I padovanojo savo antrajai žmonai Marijai Luizai, ir diadema su 212 perlų ir beveik 2000 deimantų, kuri kadaise priklausė Napoleono III žmonai.
Prancūzijos žiniasklaida pranešė, kad Abdoulaye N, kurio DNR buvo rastas vienoje iš vitrinų ir ant įvykio vietoje paliktų daiktų, tarp kurių buvo pirštinės, ryškiai matoma liemenė ir diskiniai pjūklai, yra įtariamas esąs vienas iš dviejų į galeriją įsibrovusių asmenų.
„Le Parisien“ laikraštis ir „BFMTV“ teigė, kad įtariamasis socialinėje žiniasklaidoje buvo žinomas kaip Doudou Cross Bitume, gerai žinoma kaimynystės asmenybė, išleidusi daugybę vaizdo įrašų „YouTube“, o pastaruoju metu garsėjusi „TikTok“ ir „Instagram“ platformose.
Kai kuriuose vaizdo įrašuose su šūkiu „Toujours plus près du bitume“ (liet. Visada arčiau asfalto) jis rodo triukus su motociklais Paryžiuje ir Aubervilliers, netoli Stade de France sporto stadiono. Kituose pateikiami patarimai, kaip stiprinti raumenis.
Keliuose vaizdo įrašuose Doudou Cross Bitume važiuoja „Yamaha TMax“ – ypač galingu mega-skuterio modeliu, kuris buvo panaudotas Luvro vagims pabėgti. Šį atvejį tiriančios institucijos dar nerado pavogtų brangakmenių.
„Le Parisien“ teigė, kad įtariamasis dirbo logistikos įmonėje UPS, žaislų parduotuvėje „Toys R Us“ ir kaip apsaugos darbuotojas Pompidou centro meno muziejuje. Kaimynai laikraščiui pasakojo, kad jis buvo „paslaugus“, „padorus“ ir „atviras“ žmogus.
Pasak kelių Prancūzijos žiniasklaidos leidinių, Abdoulaye N. teistumas apima 15 nusikaltimų, įskaitant: narkotikų laikymą ir gabenimą, vairavimą be vairuotojo pažymėjimo bei pavojaus kitiems sukėlimą. Jis taip pat buvo nuteistas už juvelyrinės parduotuvės apiplėšimą 2014 m.
Paryžiaus prokurorė Laure Beccuau sakė, kad įtariamasis policijai mažai ką pasakė, bet „iš dalies prisipažino“ dalyvavęs Luvro apiplėšime. Kitas įtariamasis Luvro byloje, suimtas praėjusią savaitę, buvo nuteistas už tą patį 2014 m. apiplėšimą, sakė ji.
L. Beccuau taip pat sakė, kad įtariamųjų profiliai „neatitinka tų, kuriuos paprastai siejame“ su aukšto lygio, kruopščiai suplanuotu organizuotu nusikalstamumu, todėl Prancūzijos žiniasklaida spėlioja, kad juos galėjo pasamdyti nežinomas organizatorius.
Įtariamasis iš pradžių turėjo stoti prieš teismą trečiadienį dėl nedidelių kaltinimų, susijusių su veidrodžio sudaužymu ir kalėjimo kameros, kurioje jis buvo sulaikytas 2019 m. dėl kito vagystės tyrimo, durų sugadinimu, tačiau vėliau jis buvo išteisintas, pranešė „Associated Press“.
