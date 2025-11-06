Po pralaimėjimo rinkimuose atsistatydina Čekijos vyriausybė

Kadenciją baigiantis ministras pirmininkas Petras Fiala Prahoje pažadėjo, kad bus padaryta viskas, kas įmanoma, kad valdžia būtų perduota sklandžiai.
Jo teigimu, padėtis šalyje dabar geresnė nei prieš ketverius metus, kai jo vyriausybė pradėjo dirbti.
Jis paaiškino, kad kabinetas toliau laikinai eis savo pareigas, kol bus paskirta nauja vyriausybė.
Stipriausia jėga naujuosiuose Deputatų rūmuose yra populistinė dešiniųjų partija ANO, kuriai vadovauja buvęs ministras pirmininkas Andrejus Babišas.
Šis milijardierius pasirašė koalicijos sutartį su dar dviem dešiniųjų partijomis – „Automobilistų partija“ ir „Laisvės ir tiesioginės demokratijos partija“ (SPD).
Partijai ANO ir kitoms dviem partijoms žemutiniuose rūmuose priklauso 108 iš 200 vietų.
Tačiau naujos vyriausybės formavimo procesas greičiausiai užsitęs. Už ministro pirmininko paskyrimą yra atsakingas liberalusis prezidentas Petras Pavelas, nustatęs sąlygas, kuriomis trijų partijų aljansas galės perimti valdžią.
Jis pareikalavo, kad A. Babišas viešai paaiškintų, kaip ketina išspręsti savo interesų konfliktą, susijusį su jo dalyvavimu politikoje ir didelės korporacijos savininko pareigomis.