„Hamas“ nelaisvėje buvęs įkaitas pasakojo patyręs seksualinį smurtą

Izraelio ir Vokietijos pilietybes turintis R. Braslavskis, kuris buvo pagrobtas per žudynes „Nova“ muzikos festivalyje 2023 m. spalio 7 d., pasakojo, kad per 738 dienas trukusią nelaisvę buvo ne kartą kankinamas.
„Jie nuvilko visus mano rūbus. Apatinius, viską. Jie surišo mane nuo galvos iki kojų, buvau visiškai nuogas“, – sakė jaunas vyras.
Jis teigė dažnai buvęs netoli mirties. Jis negavęs pakankamai maisto ir meldęs Dievą: „Prašau, išgelbėk mane, išlaisvink mane pagaliau iš čia“. Smurtas esą buvo naudojamas pirmiausiai jo orumui palaužti. Paklaustas, ar buvo daugiau incidentų, R. Braslavskis ašarodamas atsakė: „Taip. Tai buvo absoliučiai siaubinga“.
Jis kalbėjo ir apie psichologinį spaudimą. Pagrobėjai esą ne kartą norėjo priversti jį pereiti į islamą, teigdami, kad tai „tikroji religija“.
„Vienintelis dalykas, teikęs man jėgų, buvo žinojimas, kad visi aplink mane buvo ne žydai ir kad aš ten buvau tik todėl, kad esu žydas“, – prisiminė buvęs įkaitas.
Jo motina Tami Braslavski taip pat pasakojo, kad jos sūnus pirmuosius mėnesius buvo pririštas, turėjo šlapintis į butelį ir kasdien gaudavo tik pusę gabaliuko pitos duonos. Jis dažnai buvo laikomas šalia kitų įkaitų kūnų. Taip pat buvo vykdomas psichologinis teroras. „Jis pasakojo mums šiuos baisius dalykus, lyg jie būtų normaliausi pasaulyje“, – teigė motina.
JT 2024 m. kovo mėnesio ataskaitoje seksualinis smurtas per „Hamas“ išpuolį buvo įvardijamas kaip tikėtinas. Tačiau, anot „Dinah“ projekto, Izraelio teisės ir lyčių ekspertų grupės, „Hamas“ seksualinį smurtą tikslingai naudojo kaip taktinį karo ginklą. Projektas dokumentavo nusikaltimus remdamasis liudytojų parodymais, palaikų tyrimais ir išlaisvintų įkaitų pasakojimais bei priėjo prie išvados, kad smurtas buvo sistemingas ir suplanuotas.