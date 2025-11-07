Iš V. Orbano – užuominos apie galimą D. Trumpo ir V. Putino susitikimą

Apie tai pareiškė Vengrijos ministras pirmininkas Viktoras Orbanas.
Pasak V. Orbano, jei bus išspręsta keletas klausimų, tada viršūnių susitikimas gali įvykti. Po to, jo nuomone, galimas susitarimas dėl taikos Ukrainoje.
„Derybose tarp JAV ir Rusijos lieka keletas neišspręstų klausimų. Jei jie bus išspręsti, Budapešto taikos viršūnių susitikimas gali įvykti per kelias dienas, o tada, priklausomai nuo šalių susitarimo, gali būti pasiektos paliaubos ir taikos įtvirtinimas“, – sakė Vengrijos ministras pirmininkas.
Spalio 16 d. JAV prezidentas D. Trumpas surengė telefoninį pokalbį su Rusijos diktatoriumi V. Putinu, po kurio paskelbė apie naują susitikimą su juo Budapešte.
JAV lyderis sakė, kad prie derybų su Rusija, kurios turėjo įvykti per dvi savaites, prisijungs viceprezidentas J. D. Vance'as, valstybės sekretorius Marco Rubio ir specialusis atstovas Steve'as Witkoffas.
Spalio 21 d. agentūra „Reuters“, remdamasi savo šaltiniais, pranešė, kad V. Putino ir D. Trumpo susitikimas artimiausiu metu neįvyks, nes Kremlius atsisakė nedelsiant nutraukti ugnį Ukrainoje.
Jų duomenimis, Kremlius nusiuntė JAV valdžiai privatų komunikatą („neoficialų dokumentą“), kuriame pakartojo sąlygas taikos susitarimo pasiekimui kare, kurį V. Putino režimas pradėjo prieš Ukrainą.
Pasak vieno iš JAV pareigūnų, komunikate dar kartą išdėstytas Rusijos reikalavimas „perimti visą Donbasą į savo kontrolę“.
Spalio 31 d. leidinys „Financial Times“, remdamasis šaltiniais, pranešė, kad JAV valdžia atšaukė D. Trumpo ir V. Putino susitikimą Budapešte būtent dėl nepalenkiamos pozicijos ir griežtų reikalavimų dėl Ukrainos, kurie buvo išdėstyti Maskvos atsiųstame memorandume.
Pasak leidinio pašnekovų, susipažinusių su situacija, sprendimas buvo priimtas po įtemptų telefoninių derybų tarp aukščiausių Rusijos ir JAV diplomatų.
