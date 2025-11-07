JAV karinėje bazėje atidarius įtartiną paketą į ligoninę buvo nuvežti septyni žmonės

Televizijos kanalas CNN pranešė, kad pirminiai nežinomos medžiagos tyrimai parodė, jog ji nėra pavojinga, tačiau tyrimas tęsiamas.
CNN teigimu, asmenys iš Andrews karinės bazės, ketvirtadienį nuvežti į ligoninę, vėliau buvo paleisti. Pasak „Fox News“, kai kurie iš jų pranešė apie galvos skausmus.
CNN, remdamasi su tyrimu susipažinusiais šaltiniais, teigė, kad pakete taip pat buvo „politinės propagandos“.
„Andrews jungtinė bazė šiandien reagavo į incidentą, kai asmuo atidarė įtartiną paketą“, – sakoma bazės pranešime JAV žiniasklaidai ir priduriama, kad atsargumo sumetimais buvo evakuoti du pastatai.
Pranešime sakoma, kad Andrews jungtinės bazės reagavimo padaliniai nustatė, jog tiesioginės grėsmės nėra, ir perdavė įvykio vietą Specialiųjų tyrimų biurui.
Andrews jungtinė bazė Merilande yra netoli Vašingtono, ja naudojasi aukšti JAV vyriausybės pareigūnai. Trečiadienį šiame objekte nusileido prezidento lėktuvas „Air Force One“, kuriuo Donaldas Trumpas grįžo iš verslo forumo Floridoje.
CNN pranešė, kad siuntinys buvo atidarytas didžiulėje bazėje esančiame pastate, kuriame veikia Nacionalinės oro gvardijos parengties centras.