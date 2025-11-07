Konferencija
JAV vėl pasiuntė bombonešius prie Venesuelos krantų

2025 m. lapkričio 7 d. 08:13
Tvyrant įtampai tarp JAV ir Venesuelos, ketvirtadienį du amerikiečių bombonešiai B-52 skrido virš Karibų jūros palei Venesuelos pakrantę. Skydžių sekimo portale „Flightradar24“ buvo matyti, kaip abu orlaiviai skrido lygiagrečiai Venesuelos pakrantei, tada suko rastus į šiaurės rytus nuo Karakaso, grįžo atgal ir vėl skrido palei pakrantę, pasuko į šiaurę ir nuskrido gilyn virš jūros. Tai mažiausiais ketvirtas kartas nuo spalio, kai JAV kariniai lėktuvai skraidė netoli Venesuelos.
JAV į Karibų jūrą nusiuntė aštuonis karo laivus ir kelis naikintuvus. Tikslas, anot JAV prezidento Donaldo Trumpo, yra kovoti su narkotikų kontrabanda. D. Trumpas kaltina Venesuelos kairiųjų pažiūrų prezidentą Nicolą Madurą kontroliuojant narkotikų gaujas. Venesuelos vadovybė tai neigia ir savo ruožtu kaltina JAV siekiant nuversti valdžią Karakase.
JAV pajėgos nuo rugsėjo pradžios rengia atakas prieš laivus Karibų jūroje, vėliau buvo smogta ir laivams Ramiojo vandenyno rytuose. Atakuoti laivai, JAV administracijos duomenimis, gabeno narkotikus.
Tačiau Vašingtonas iki šiol nepateikė įrodymų, kad atakuoti laivai iš tikrųjų plukdė kvaišalus. Kritikai atakas vadina egzekucijomis be teismo ir tarptautinės teisės pažeidimu – net jei jos iš tikrųjų būtų nukreiptos prieš narkotikų prekeivius.
 
 
