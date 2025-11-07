JAV vėl pasiuntė bombonešius prie Venesuelos krantų

JAV į Karibų jūrą nusiuntė aštuonis karo laivus ir kelis naikintuvus. Tikslas, anot JAV prezidento Donaldo Trumpo, yra kovoti su narkotikų kontrabanda. D. Trumpas kaltina Venesuelos kairiųjų pažiūrų prezidentą Nicolą Madurą kontroliuojant narkotikų gaujas. Venesuelos vadovybė tai neigia ir savo ruožtu kaltina JAV siekiant nuversti valdžią Karakase.
JAV pajėgos nuo rugsėjo pradžios rengia atakas prieš laivus Karibų jūroje, vėliau buvo smogta ir laivams Ramiojo vandenyno rytuose. Atakuoti laivai, JAV administracijos duomenimis, gabeno narkotikus.
Tačiau Vašingtonas iki šiol nepateikė įrodymų, kad atakuoti laivai iš tikrųjų plukdė kvaišalus. Kritikai atakas vadina egzekucijomis be teismo ir tarptautinės teisės pažeidimu – net jei jos iš tikrųjų būtų nukreiptos prieš narkotikų prekeivius.