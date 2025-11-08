PasaulisĮvykiai

Lietuvos pašonėje ieškomas pavojingas nusikaltėlis: jis vaiko akivaizdoje nužudė moterį

2025 m. lapkričio 8 d. 21:35
Latvijos policija toliau ieško į Europos ieškomiausių asmenų sąrašą įtraukto pavojingo nusikaltėlio Leono Rusino. Tai patvirtino Latvijos policija.
55 metų Leonas Rusinas ieškomas jau dvejus metus, po to kai 2023 m. terorizavo ir nužudė savo buvusią sugyventinę. Apie jo paiešką dar iškart po nusikaltimo buvo informuota ir Estijos policija.
2023 m. balandžio 16 d. Jekabpilio rajone, matant jos vaikui ir motinai, buvo nužudyta 1983 m. gimusi moteris. Žmogžudystę įvykdė jos buvęs sugyventinis L. Rusinas, kuris kelis mėnesius grasino ir persekiojo moterį. Moteris reguliariai rašydavo policijai pareiškimus, tačiau negavo jokios apsaugos.
Jis taip pat kaltinamas persekiojęs kitas aukos pažįstamas moteris. Auka bandė nutraukti jų santykius, tačiau teroras tęsėsi šimtais telefono skambučių ir žinučių, netgi padegus moters buto duris. Vyras ignoravo jam galiojusią draudžiamąją priemonę.
L. Rusinui buvo iškelta 19 baudžiamųjų bylų, iš jų 18 dėl apsaugos orderio nevykdymo.
Net praėjus dvejiems metams, byla tęsiama ir tiriamos visos versijos.
