Po daugiau nei 10-mečio sulaikytas karys, viešbutyje nužudęs jauną moterį

Didžiosios Britanijos nacionalinės nusikalstamumo agentūros (NCA) pranešime teigiama, kad ketvirtadienį 38 metų Robertas Jamesas Purkissas teisėjo sprendimu buvo suimtas.
R.J.Purkissas buvo ieškomas Kenijoje dėl įtariamo 21 metų Agnes Wanjiru nužudymo 2012 m., byloje, kuri sukėlė diplomatinę įtampą tarp dviejų šalių.
Jaunos moters kūnas buvo rastas nuotekų rezervuare praėjus dviem mėnesiams po to, kai, kaip nurodoma byloje, ji su britų kariais nuėjo linksmintis viešbutyje Naniukyje – miestelyje centrinėje Kenijoje, kur Jungtinė Karalystė yra dislokavusi savo karius.
Kenijos prokuratūros direktoriaus biuras (ODPP) pareiškime dėl R.J.Purkisso sulaikymo palankiai įvertino „reikšmingą pokytį“ ir pridūrė, kad tai yra „plataus masto ir koordinuotų pastangų“ tarp Jungtinės Karalystės ir Kenijos valdžios institucijų rezultatas.
„ODPP „pakartoja savo tvirtą įsipareigojimą siekti teisingumo Agnes Wanjiru ir jos šeimos labui, bendradarbiaujant su tarptautiniais partneriais, siekiant užtikrinti, kad atsakingi asmenys būtų patraukti atsakomybėn“, – priduriama pareiškime.
Rugsėjį Nairobio teismo teisėjas išdavė R.J.Purkisso arešto orderį, o vietos prokurorai pareiškė, kad bus pradėtas ekstradicijos procesas, siekiant jį perduoti Kenijos teismui.
R.J.Purkissas penktadienį pasirodė teisme ir pareiškė nesutinkantis būti perduotas ekstradicijos būdu, skelbia naujienų agentūra „Press Association“.
Teisėjas atmetė jo prašymą dėl paleidimo už užstatą ir įpareigojo jį vėl pasirodyti teisme lapkričio 14 d.