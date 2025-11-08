Skandalas: Latvijos kunigui gresia 8 metai kalėjimo už seksualinį vaiko išnaudojimą bažnyčios patalpose

Dambergas taip pat buvo įpareigotas sumokėti 27 210 eurų kompensaciją už moralinę žalą aukai.
Nuosprendis dar neįsigaliojo ir gali būti apskųstas, kai bus parengtas pilnas nuosprendžio tekstas.
Prokuratūra anksčiau informavo naujienų agentūrą LETA, kad Romos katalikų parapijos klebonas buvo kaltinamas dėl seksualiniu nusikaltimu su nepilnamečiu, fiziškai liečiant aukos kūną.
Nurodoma, kad po mišių Romos katalikų bažnyčioje, kunigas, pasinaudodamas aukos pasitikėjimu juo, liko vienas su nepilnamečiu ir atliko su juo seksualinius veiksmus.
Tiesa, kaltinamasis nepripažįsta savo kaltės dėl jam inkriminuojamo nusikaltimo.
Kaip anksčiau pranešta interneto svetainėje katolis.lv, katalikų arkivyskupas Zbignevs Stankevičs paskyrė kunigą Janį Savickį Rygos Šv. Alberto parapijos administratoriumi, nes K. Dambergs buvo atleistas iš parapijos klebono pareigų.
Tai nėra vienintelis atvejis Latvijoje, kai kunigai buvo apkaltinti seksualiniais nusikaltimais.
Šiuo metu Rezekne-Aglona vyskupijos kunigas Pavels Zeiļa taip pat yra kaltinamas seksualiniais nusikaltimais kartu su kitu vyru, o jo baudžiamoji byla yra nagrinėjama apygardos teisme.