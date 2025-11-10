BBC – D. Trumpo grasinimai 1 mlrd. dolerių ieškiniu

D. Trumpo advokatai britų transliuotojui nurodė, kad šis iki penktadienio privalo visiškai atšaukti dokumentinį filmą su sumontuotu fragmentu, atsiprašyti ir „tinkamai kompensuoti“ prezidentui padarytą žalą.
Jei BBC nesilaikys šių reikalavimų, „prezidentas Trumpas neturės kitos išeities, kaip tik įgyvendinti savo teisėtas ir teisingas teises... ir, be kita ko, imtis teisinių veiksmų dėl ne mažiau nei 1 000 000 000 (vieno milijardo dolerių) žalos atlyginimo“, teigiama pranešime.
„BBC yra įspėta. PRAŠOME TVARKYTIS ATITINKAMAI.“
Kilus šiam skandalui ir pasigirdus kaltinimams, kad pernai itin gausiai žiūrimoje laidoje „Panorama“ rodytame dokumentiniame filme buvo panaudotas klaidinantis D. Trumpo kalbos montažas, sekmadienį transliuotojo BBC generalinis direktorius paskelbė apie savo atsistatydinimą.
BBC pirmadienį pareiškė, kad peržiūrės D. Trumpo teisininkų komandos laišką ir viešai atsiprašė už montažą.
2021 m. sausio 6 d. D. Trumpo rėmėjai sukėlė riaušes prie JAV Kongreso rūmų, reikalaudami atšaukti 2020 m. JAV prezidento rinkimų, kuriuos jis pralaimėjo demokratui Joe Bidenui, rezultatus.
Tačiau jo teisininkų komandos laiške teigiama, kad BBC montažas sukūrė „klaidingą, šmeižiantį, piktavališką, menkinantį ir kurstantį“ įspūdį apie tai, ką jis pasakė savo kalboje prie Baltųjų rūmų.
„Dėl nepadoraus jų pobūdžio, BBC transliuoti sufabrikuoti pareiškimai plačiai pasklido įvairiose skaitmeninėse priemonėse, kurios pasiekė dešimtis milijonų žmonių visame pasaulyje“, – aiškiname laiške.
„Dėl to BBC padarė prezidentui Trumpui didžiulę finansinę žalą bei žalą jo reputacijai.“
D. Trumpo teisininkų komandos atstovas patvirtino, kad toks laiškas tikrai buvo išsiųstas transliuotojui BBC, tačiau daugiau nieko nepaaiškino.
„BBC apšmeižė prezidentą Trumpą, tyčia ir apgaulingai sumontuodama savo dokumentinį filmą, siekdama įsikišti į prezidento rinkimus“, – naujienų agentūrai AFP tvirtino atstovas spaudai.
„Prezidentas Trumpas ir toliau trauks atsakomybėn tuos, kurie platina melą, apgaulę ir melagienas.“
D. Trumpas kaltinamas tuo, kad jau yra pareiškęs keletą ieškinių, kuriais siekia užgniaužti JAV žiniasklaidos priemones, tokias kaip transliuotojai ABC ir CBS bei dienraštis „The New York Times“.