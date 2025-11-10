Orai
2025 m. lapkričio 10 d. 16:18
BBC sulaukė laiško iš D. Trumpo su grasinimais imtis teisinių veiksmų
2025 m. lapkričio 10 d. 16:18
Pirmadienį britų nacionalinis transliuotojas BBC patvirtino sulaukęs laiško iš JAV prezidento Donaldo Trumpo, kuriame grasinama imtis teisinių veiksmų, ir pažadėjo jį išnagrinėti.
