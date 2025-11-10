JAV atakavus narkotikus tariamai gabenusius laivus žuvo dar šeši žmonės

P. Hegsethas platformoje „X“ paskelbė, kad JAV sekmadienį tarptautiniuose vandenyse rytinėje Ramiojo vandenyno dalyje sudavė keletą smūgių, kurių taikiniu tapo du „narkotikus gabenę“ laivai, kurių kiekviename plaukė po tris žmones.
„Visi 6 žuvo. JAV pajėgos nenukentėjo“, – rašė jis.
Kaip ir pirmesnių smūgių, kurių banga prasidėjo rugsėjo mėnesį prezidento Donaldo Trumpo nurodymu, atveju, taip ir šį kartą JAV pareigūnai žuvusiųjų tapatybės neatskleidė ir jokių įrodymų, kad jie kontrabanda vežė narkotikus ar kėlė grėsmę Jungtinėms Valstijoms, nepateikė.
Ekspertų teigimu, tokiais smūgiais Ramiajame vandenyne ir Karibų jūros regione neteisėtai žudomi žmonės, net jei smūgių taikiniu būna žinomi kontrabandininkai.
P. Hegsethas teigė, kad abu šiuos laivus „valdė teroristinėmis organizacijomis pripažintos grupuotės“, tačiau jų pavadinimų nenurodė.
D. Trumpo administracija pranešime Kongresui tvirtino, kad Jungtinės Valstijos yra įsitraukusios į ginkluotą konfliktą su Lotynų Amerikos narkotikų karteliais, kuriuos vadina teroristinėmis grupuotėmis ir šį faktą pateikia kaip vieną iš priežasčių smūgiams pateisinti.
Prie P. Hegsetho įrašo pridėtame vaizdo įraše matyti, kaip suduodamas smūgis vienam vandenyje stovinčiam laivui ir kaip beplaukdamas sprogsta dar vienas laivas atviru viršumi.
Trumpame spalvotame vaizdo įraše, kuriame užfiksuotas judantis laivas, matyti keletas jame sudėtų pakelių. Juodai baltame vaizdo įraše jokių išskirtinių vandenyje stovinčio laivo detalių nematyti.
Ligi šiol savo smūgiais JAV sunaikino mažiausiai 20 laivų – 19 katerių ir vieną pusiau povandeninį laivą.
„Prezidento Trumpo vedami mes giname tėvynę ir naikiname šiuos kartelinius teroristus, kurie nori pakenkti mūsų šaliai ir jos žmonėms“, – teigė P. Hegsethas.
Rengdamos išpuolius prieš menamus narkotikų kontrabandininkus, JAV tuo pat metu stiprina savo karines pajėgas Karibų regione.
Vašingtonas teigia, kad jų misija yra kovoti su narkotikų kontrabanda, tačiau Karakasas šiuos laivus laiko grėsme nuversti Venesuelos lyderį Nicolasą Maduro.
JT: yra aiškių ženklų, kad JAV smūgiai neva laivams su narkotikais yra žudymas be teismo
Pirmadienį JT žmogaus teisių vadovas paragino Vašingtoną ištirti smūgių tariamiems narkotikus gabenantiems laivams teisėtumą, įspėdamas, kad yra aiškių ženklų, jog jų metu buvo be teismo žudomi žmonės.
Pastarosiomis savaitėmis Jungtinės Valstijos Karibų jūroje ir Ramiajame vandenyne surengė seriją išpuolių prieš laivus, kurie, Vašingtono teigimu, gabeno narkotikus, ir iš viso nužudė 76 žmones.
Šeši iš jų žuvo praėjusį savaitgalį ir JAV gynybos sekretorius Pete‘as Hegsethas pirmadienį platformoje „X“ pareiškė, kad JAV karinės pajėgos tarptautiniuose vandenyse rytinėje Ramiojo vandenyno dalyje sudavė keletą smūgių, o jų taikiniu buvo du „narkotikus gabenę“ laivai, kurių kiekviename plaukė po tris žmones.
„Iš to, ką žinome, šie atvejai yra tarptautinių žmogaus teisių normų pažeidimas“, – duodamas interviu naujienų agentūrai AFP sakė Jungtinių Tautų vyriausiasis žmogaus teisių komisaras Volkeris Turkas.
Atkreipdamas dėmesį į tai, kad Vašingtonas šiuos smūgius pateikia kaip kovos su narkotikais operacijų dalį, jis pabrėžė, kad vykdant tokias operacijas „neturėtų būti keliami karo, konflikto ar tarptautinės humanitarinės teisės klausimai“.
Jos turėtų būti laikomos „teisėsaugos operacijomis“, kurioms taikoma tarptautinė žmogaus teisių teisė, sakė jis, pabrėždamas, kad tokiais atvejais „mirtinos jėgos naudojimas turi būti itin ribotas“.
„Tai turi būti tik kraštutinė priemonė, taikoma esant tiesioginiam pavojui“, – sakė jis, pabrėždamas, kad „matome, jog taip nėra“.
Paklaustas, ar mano, kad šie smūgiai gali būti laikomi žmonių žudymu be teismo, V. Turkas atsakė, kad „būtent tai ir reikia išsiaiškinti bei ištirti.“
„Aš pirmiausia kreipiausi į JAV administraciją, kad ji atliktų tyrimą, nes ji turi... užduoti sau klausimą: ar tai yra tarptautinių žmogaus teisių teisės pažeidimai? Ar tai yra žmonių žudymas be teismo?“