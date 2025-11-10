Kolumbijos prezidento sūnui pareikšti kaltinimai korupcija

39-erių Nicolasui Petro gresia teismas dėl neteisėto praturtėjimo ir pinigų plovimo.
Jis įtariamas tuo, kad savo tėvo 2022 m. prezidento rinkimų kampanijos metu gavo pinigų iš buvusio prekeivio narkotikais.
Vyriausiasis pirmojo kairiųjų pažiūrų Kolumbijos prezidento sūnus buvo suimtas 2023 m. viduryje, bet buvo paleistas lygtinai, kad galėtų apsiginti.
Dabar jam pareikšti nauji kaltinimai dėl neteisėto pinigų pasisavinimo ir dokumentų klastojimo įgyvendinant valstybinę sutartį.
Byla susijusi su sutartimi, skirta padėti pagyvenusiems žmonėms ir vaikams su negalia. Prokurorai teigia, kad tam tikslui skirtos lėšos buvo nukreiptos į kitų asmenų sąskaitas.
Pirmuosius kaltinimus pareiškė jo buvusioji žmona Daysuris Vasquez, jo išsižadėjusi po to, kai jis buvo užmezgęs meilės romaną su kita moterimi.
Ji teigė, kad N. Petro gavo pinigų iš Samuelio Santanderio Lopesierros, kuris Jungtinėse Valstijose buvo nuteistas už narkotikų kontrabandą.
N. Petro jaunesnysis prisipažino paėmęs pinigus, tačiau tvirtino, kad šios lėšos nebuvo naudojamos jo kampanijai finansuoti.
Jis primygtinai teigia, kad jo tėvas apie jo finansinius reikalus nieko nežinojo.
Donaldas Trumpas kaltina Gustavo Petro narkotikų kontrabanda ir jam bei jo šeimai, įskaitant Nicolasą, yra pritaikęs finansinių sankcijų.
Nicolas Petro pirmadienio teismo posėdyje asmeniškai nedalyvavo. Jo advokatas teigia, kad dėl JAV įvestų sankcijų jis neturi pinigų lėktuvo bilietams įsigyti.