Laikinasis Sirijos prezidentas Vašingtone susitiks su D. Trumpu

Tai pirmasis kurio nors Sirijos prezidento vizitas Vašingtone nuo 1946 m. Pranešama, kad derybų metu daugiausia dėmesio bus skiriama Sirijos prisijungimui prie JAV vadovaujamo kovos su „Islamo valstybe“ (IS) aljanso.
Susitikimo išvakarėse Sirijos vyriausybė paskelbė, kad pradeda didelio masto operaciją prieš IS narius. 2014 m. ši grupuotė užėmė dideles Sirijos ir kaimyninio Irako teritorijas, o vienu metu kontroliavo apie trečdalį Sirijos ir 40 proc. Irako. IS laikoma nugalėta kariniu požiūriu, tačiau Sirijoje ir Irake vis dar veikia apie 2,5 tūkst. smogikų, kurie toliau rengia atakas.
Valdant buvusiam prezidentui Basharui al Assadui, Sirija dėl kruvino pilietinio karo daugelį metų buvo izoliuota tarptautiniu mastu. Gruodžio pradžioje sukilėlių aljansas, vadovaujamas islamistinės grupuotės „Hayat Tahrir al-Sham“ (HTS), nuvertė B. al Assadą. HTS lyderis A. al Sharaa dabar vadovauja šaliai kaip pereinamojo laikotarpio prezidentas, o naujieji lyderiai nori vėl integruoti Siriją į tarptautinę bendruomenę.
Tai jau antras A. al Sharaa vizitas JAV. Rugsėjį jis tapo pirmuoju Sirijos prezidentu per beveik 60 metų, sakiusiu kalbą Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos visuotiniuose debatuose. Jis su D. Trumpu dar buvo susitikęs gegužę Saudo Arabijoje.
SirijaJAVDonaldas Trumpas (Donald Trump)
Rodyti daugiau žymių