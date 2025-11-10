Nerami kelionė Vokietijoje: vyras traukinyje grasino peiliu ir užpuolė keleivius

Įtariamasis sekmadienio vakarą regioniniame traukinyje, važiavusiame į Baltijos jūros pakrantės miestą Štralzundą, peiliu grasino keleiviui ir pavogė jo kuprinę, sakoma policijos pranešime.
Jis taip pat kaltinamas du kartus smogęs į veidą moteriai, filmavusiai incidentą, ir sudavęs dar vienai moteriai.
Vyras išlipo iš traukinio Jacnike, vėliau policija atpažino ir sulaikė 30 metų vyrą, atitinkantį liudytojų pateiktą aprašymą.
Policija teigė, kad vyras pareigūnams jau buvo žinomas ir ieškomas už pasipriešinimą jiems ankstesnėje byloje.
Pranešta, kad sulaikytasis kameroje siautėjo. Vėliau ten buvo rasta narkotikų, įskaitant metamfetaminą ir kokainą.
Šis asmuo buvo laikinai suimtas ir perkeltas į teismo medicinos kliniką. Jis tiriamas dėl sunkinančio apiplėšimo ir kūno sužalojimo.
