Po BBC vadovo atsistatydinimo – D. Trumpo kritika „korumpuotiems žurnalistams“

Britų transliuotojo generalinis direktorius Timas Davie ir naujienų skyriaus vadovė Deborah Turness atsistatydino po kaltinimų, kad BBC laidoje „Panorama“ dokumentinis filmas buvo klaidinamai suredaguotas.
Reaguodamas į šią žinią, D. Trumpas suskubo pareikšti nuomonę, kad buvo demaskuoti korumpuoti žurnalistai.
„Tai labai nesąžiningi žmonės, kurie bandė daryti įtaką prezidento rinkimų rezultatams“, – aiškino JAV prezidentas.
Pranešdamas apie savo atsistatydinimą, T. Davie BBC interneto svetainėje paskelbtame pareiškime prisiėmė atsakomybę už susiklosčiusią situaciją.
„Kaip ir visos viešosios organizacijos, BBC nėra tobula, ir mes visada turime būti atviri, skaidrūs ir atsakingi. Nors tai nėra vienintelė priežastis, dabartinės diskusijos apie BBC naujienų skyrių suprantamai prisidėjo prie mano sprendimo... Aš turiu prisiimti galutinę atsakomybę“, – sakė buvęs generalinis britų nacionalinio transliuotojo direktorius.
Skandalas kilo šią savaitę laikraščiui „Daily Telegraph“ paskelbus straipsnį, kuriame teigiama, kad susirūpinimą dėl šio atvejo pirmą kartą dar šią vasarą savo memorandume dėl nešališkumo išreiškė Michaelas Prescottas, buvęs BBC redakcinių standartų komiteto išorės patarėjas.
Sekmadienį, dar iki vadovams paskelbiant apie traukimąsi iš pareigų, apie šį atvejį pasisakė Jungtinės Karalystės kultūros, žiniasklaidos ir sporto ministrė Lisa Nandy, pavadinusi šiuos kaltinimus itin rimtais.
BBC pažadėjo pirmadienį pateikti išsamų atsakymą parlamento kultūros, žiniasklaidos ir sporto komitetui.
Redaguota D. Trumpo kalba
Kritika kilo dėl ištraukų, sumontuotų iš 2021 m. sausio 6 d. D. Trumpo kalbos fragmentų. Šios kalbos pagrindu jis buvo apkaltintas kurstant minią šturmuoti Kapitolijų, kad išlaikytų valdžią, nepaisant pralaimėjimo prezidento rinkimuose 2020 m. lapkritį.
BBC sumontuotos iškarpos sudarė įspūdį, kad D. Trumpas savo rėmėjams sakė pats su jais eisiąs į Kapitolijų ir ragino kovoti iš visų jėgų.
Tačiau neredaguotame klipe dabartinis JAV prezidentas ragino auditoriją eiti su juo, pridurdamas, kad „mes palaikysime mūsų drąsius senatorius, kongresmenus ir moteris“.
Tuo metu D. Trumpas vis dar ginčijo prezidento Joe Bideno pergalę rinkimuose, po kurios respublikonų lyderiui teko palikti Baltuosius rūmus po pirmosios kadencijos.
Šis montažas buvo įtrauktas į dokumentinį filmą „Trumpas: antroji galimybė?“, kurį BBC transliavo likus savaitei iki praėjusių metų JAV prezidento rinkimų.
Kaltinimai šališkumu
L. Nandy sekmadienį anksčiau sakė, kad D. Trumpo kalbos montažas buvo viena iš kelių problemų, susijusių su BBC redakciniais standartais.
„Kalbame ne tik apie laidą „Panorama“, nors šis atvejis yra nepaprastai rimtas“, – savo interviu BBC televizijai sakė ministrė.
„Yra keletas labai rimtų kaltinimų, iš kurių rimčiausias yra tas, kad BBC sistemingai šališkai pateikia sudėtingas temas“, – pridūrė L. Nandy.
Ministrė pažymėjo, kad ją neramina tendencija, esą redakciniai standartai ir ataskaitose naudojama kalba yra „visiškai nenuoseklūs“.
„(Nesvarbu, ar tai būtų – ELTA) Izraelis, Gaza... transseksualai, ar šis klausimas apie prezidentą Trumpą“, – kalbėjo L. Nandy.
Baltųjų rūmų spaudos sekretorė Karoline Leavitt neslėpė džiūgavimo dėl šios naujienos ir platformoje „X“ paskelbė BBC interneto svetainės, paskelbusios apie atsistatydinimą, ekrano kopiją.
Pati K. Leavitt anksčiau buvo cituota laikraštyje „The Telegraph“, pasmerkusiame „šį sąmoningai nesąžiningai ir selektyviai BBC suredaguotą vaizdo klipą“.
Transliuotojas BBC yra finansuojamas iš vadinamojo licencijos mokesčio, kurį moka kiekvienas žiūrintis tiesiogines televizijos transliacijas Jungtinėje Karalystėje.
Anksčiau šiais metais BBC keletą kartų atsiprašė už „rimtus trūkumus“ kitame dokumentiniame filme „Gaza: kaip išgyventi karo zonoje“, transliuotame vasario mėnesį. Spalį BBC sutiko su Jungtinės Karalystės žiniasklaidos priežiūros institucijos sankcija už „iš esmės klaidinančią“ vaizdo medžiagą, kurioje rodomas apie įvykius pasakojantis vaikas, kuris, kaip vėliau paaiškėjo, yra buvusio grupuotės „Hamas“ žemės ūkio ministro pavaduotojo sūnus.
JAVDonaldas Trumpas (Donald Trump)BBC
Rodyti daugiau žymių