Prabilo apie Rusiją valdančius klanus: formuojasi ištįsos dinastijos

Šie klanai apima po 10 ar daugiau valstybės tarnautojų, su valdžios užsakymais susijusių verslininkų bei provyriausybinių visuomenės veikėjų.
Didžiausia dinastija susiformavo aplink Čečėnijos diktatorių Ramzaną Kadyrovą – joje, įskaitant jį patį, yra 96 žmonės.
Antroje vietoje – Rusijos vadovas Vladimiras Putinas. Jo šeimos klaną sudaro 27 žmonės.
Į pirmąjį penketuką taip pat pateko senatorius Arsenas Kanokovas, kurio klaną sudaro 19 žmonių, „Rostech“ vadovas Sergejus Čemezovas (16 žmonių) ir prezidento padėjėjas Nikolajus Patruševas (15 žmonių).
Pusę didžiausių valdančių dinastijų sąrašo sudaro parlamentarai.
Į šį sąrašą įeina aštuoni Valstybės Dūmos deputatai, penki senatoriai ir trys Vyriausybės nariai.
„Projekt“ pažymi, kad dinastijos susiformavo ir Kaukazo nacionalinėse respublikose.
Daugeliu atvejų Kaukaze atsiradusios dinastijos jau seniai peržengė regionų ribas. Pavyzdžiui, senatoriaus Suleimano Kerimovo bei R. Kadyrovo giminaičiai ir bičiuliai dirba Kremliuje, Vyriausybėje, parlamente ir jėgos struktūrose.
Paplitęs nepotizmas
Iš viso „Projekt“ išanalizavo 1329 asmenis, užimančius pareigas pagrindinėse valstybės valdymo srityse – nuo V. Putino iki didžiausių muziejų direktorių.
Paaiškėjo, kad 76 proc. jų turi giminaičių, dirbančių su valstybe susijusiose pareigose – įskaitant valstybinius verslus, visuomenines ir politines organizacijas.
Tyrimo herojai sudaro ištisas dinastijas. Kas antras iš šių 1012 asmenų turi tris ar daugiau artimųjų, dirbančių su valstybe susijusiose pareigose.
Savotišką standartą nustato pats V. Putinas – su valstybe susijusiose pareigose dirba 26 jo giminaičiai.
Absoliučiu nepotizmo lyderiu tapo Rusijos parlamentas – 86 proc. Federacijos Tarybos narių ir 84 proc. Valstybės Dūmos deputatų turi artimųjų valdžioje.
Po abiejų parlamento rūmų pagal nepotizmo lygį seka Kremlius, Rusijos jėgos struktūros ir teisėjai (74 proc.), gubernatoriai (69 proc.) bei Vyriausybė (61 proc.).
Kai kuriose struktūrose nepotizmo indeksas siekia 100 proc. Tokiu rekordu pasižymi visi 11 Gynybos ministerijos vadovų, 10 Aukščiausiojo Teismo vadovų ir 13 „Gazprom“ valdybos narių.
Vien „Gazprom“ vadovas Aleksejus Milleris turi penkis artimuosius, dirbančius su valstybe susijusiose pozicijose. Trys iš jų dirba tiesiogiai bendrovės struktūrose – podukra Svetlana Kuznecova su vyru Aleksandru ir jo marti Oksana Kolokolova.
„Projekt“yra nepriklausomas Rusijos žiniasklaidos leidinys, besispecializuojantis tiriamojoje žurnalistikoje.
2021 m. jis buvo pertvarkytas ir pavadintas „Agentstvo“, tačiau 2022 m. vėl sugrąžino savo pirminį pavadinimą „Projekt“.
Tuomet „Agentstvo“ tapo atskira naujienų svetaine.
Rusija nepotizmas Vladimiras Putinas
