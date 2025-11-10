PasaulisĮvykiai

Šaltiniai: užkirstas kelias „Islamo valstybės“ išpuoliams prieš Sirijos prezidentą

2025 m. lapkričio 10 d. 15:15
Sirija, šaltinių teigimu, užkirto kelią dviem atskirai planuotiems „Islamo valstybės“ (IS) išpuoliams prieš pereinamojo laikotarpio prezidentą Ahmedą al Sharaa, pirmadienį agentūrai „Reuters“ pareiškė du aukšti pareigūnai.
Daugiau nuotraukų (1)
Išpuoliai prieš A. al Sharaa gyvybę sužlugdyti pastaraisiais mėnesiais, sakė aukštas Sirijos saugumo pareigūnas ir aukštas pareigūnas iš Artimųjų Rytų. Vienu atveju esą planai buvo sukoncentruoti į prieš tai oficialiai skelbtą A. al Sharaa susitikimą.
A. Al Sharaa atėjo į valdžią, kai 2024 m. gruodį jo vadovaujama islamistinė sukilėlių grupuotė „Haiat Tahrir al-Scham“ (HTS) nuvertė ilgametį šalies diktatorių Basharą al Assadą. A. al Sharaa nuo tada mėgina pateikti save kaip nuosaikų politiką.
Apie pasikėsinimus planus sužinota prieš istorinį A. al Sharaa susitikimą su JAV prezidentu Donaldu Trumpu Baltuosiuose rūmuose. Tai pirmasis Sirijos prezidento vizitas Vašingtone.
Žinia apie rengtus išpuolius suteikia asmeninį postūmį Sirijos lyderio planams prisijungti prie JAV vadovaujamos kovos su ekstremistais koalicijos. Užkardyti išpuoliai, be to, pabrėžia grėsmę A. al Sharaa, jam mėginant sutvirtinti savo valdžią 14 pilietinio karo metų nuniokotoje šalyje.
D. Trumpas pirmadienį Vašingtone susitiks su A. al Sharaa. JAV Sirijos pasiuntinio Tomo Barracko duomenimis, A. al Shaara per vizitą pasirašys susitarimą dėl Sirijos prisijungimo prie JAV vadovaujamos tarptautinės kovos su „Islamo valstybe“ (IS) koalicijos.
SirijaIslamo valstybėišpuolis

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.