Tailandas sustabdė taikos susitarimo su Kambodža įgyvendinimą

Susitarimas, sudarytas prižiūrint JAV prezidentui Donaldui Trumpui, turėjo garantuoti ilgalaikę karo veiksmų pabaigą po liepos mėnesį pasienyje įvykusių susirėmimų, per kuriuos žuvo mažiausiai 43 žmonės ir daugiau nei 300 tūst. civilių abiejose šalyse buvo priversti palikti namus.
Tailando kariuomenės pranešime sakoma, kad per minos sprogimą Sisaketo provincijoje vienas kareivis patyrė sunkų kojos sužalojimą, o kitas dėl sprogimo patyrė krūtinės skausmus.
Tailando vyriausybės atstovas Siripongas Angkasakulkiatas sakė, kad Bankokas nebesiims tolesnių priemonių įgyvendinant bendrą deklaraciją su Kambodža, pasirašytą Kvala Lumpūre spalio pabaigoje, praėjus keliems mėnesiams, kai abi šalys susitarė dėl paliaubų. Kiti suplanuoti susitarimo įgyvendinimo žingsniai apėmė 18 Kambodžos kareivių, sulaikytų Tailande, paleidimą.
Tailando ministras pirmininkas Anutinas Charnvirakulis per spaudos konferenciją sakė, kad jo šalis manė, jog „saugumo grėsmė sumažėjo, bet iš tikrųjų ji nesumažėjo“.
Kambodžos valdžia kol kas nekomentavo incidento, tačiau anksčiau neigė Tailando kaltinimus, kad prie sienos padėjo naujų sausumos minų.
Kambodžos gynybos ministerijos pirmadienį paskelbtame pareiškime sakoma, kad šalis „tvirtai įsipareigojusi“ siekti taikos.
Pietryčių Azijos kaimynių ginčas dėl kai kurių sienos ruožų trunka jau daugiau nei šimtmetį. Kovas liepos mėnesį išprovokavo Tailando teiginiai, kad Kambodža padėjo sausumos minas, sužeidusias jos karius.
TailandasKambodžataikos susitarimas
Rodyti daugiau žymių