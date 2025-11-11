Airijoje sulaikytas teroristinius išpuolius planavęs lietuvis: operacijos metu rasta sprogmenų

Kartu su juo teismo sprendimu suimtas ir Garrettas Pollockas iš Annalong miestelio, Šiaurės Airijoje.
Per bendrą policijos ir kovos su terorizmu skyriaus operaciją buvo aptikta sprogmenų.
G. Pollockui pareikšti kaltinimai dėl sprogmenų laikymo dviejose vietose. Airijos policija prašė neišleisti jo už užstatą, nurodydama, kad vyras gali bėgti ir kelia „grėsmę valstybei“.
Sprogmenų laikymu kaltinamas ir lietuvis, kuris teismo metu teigė nesuprantantis anglų kalbos ir prašė vertėjo. Kito teismo posėdžio jis lauks už grotų.
Tyrėjai rado vaizdo įrašą, kuriame keturi kaukėti vyrai stovi prie trispalvės vėliavos ir grasina surengti išpuolius prieš „pirmąją Airijos mečetę“ Galway mieste bei viešbučius, kuriuose gyvena migrantai.
Teisėjas Andrew Cody pareiškė, kad įrašas primena „pareiškimą, kurį ekstremistai ruošiasi paskelbti po sėkmingo teroro akto“. Pasak jo, vyrai kalbėjo apie kerštą „akis už akį“ ir skelbėsi atsakingi už „pirmosios mečetės Airijoje sunaikinimą“.
Kaip pranešė Airijos nacionalinis transliuotojas RTE, per kratas taip pat rastas dokumentas, apibūdintas kaip grupuotės „manifestas“. Tyrėjų teigimu, ekstremistų vaizdo įrašas buvo filmuotas Portlišyje, tačiau nebuvo paviešintas.
AirijaŠiaurės AirijaTerorizmas
Rodyti daugiau žymių