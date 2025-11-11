JAV Senatas pritarė finansavimo įstatymo projektui, taip atverdamas kelią vyriausybės uždarymo nutraukimui

Kaip pranešama, už įstatymo projektą balsavo 60 senatorių, o 40 buvo prieš. Ši priemonė leistų užtikrinti, kad vyriausybės darbas būtų finansuojamas iki sausio pabaigos. Dabar ji turėtų keliauti į Kongreso žemuosius rūmus.
Surengtas balsavimas žymi politinį proveržį po 41 dieną trukusios aklavietės, kurios akivaizdoje šimtai tūkstančių federalinių darbuotojų liko be darbo užmokesčio ir buvo sutrikdytas viešųjų paslaugų teikimas.
Tam, kad biudžetas įsigaliotų, jį dar turi patvirtinti Atstovų Rūmai. Prezidento Donaldo Trumpo vadovaujami respublikonai turi nedidelę daugumą žemuosiuose rūmuose, o iki šiol tik saujelė oponentų viešai pareiškė, kad šio paketo nepalaikys.
Jei Atstovų Rūmai degs žalią šviesą, įstatymo projektui reikės D. Trumpo parašo, o tai laikoma formalumu.
Vyriausybės uždarymas prasidėjo spalio 1 d., kai respublikonams ir demokratams nepavyko susitarti dėl naujo federalinio biudžeto. Be abiejų Kongreso rūmų patvirtinto išlaidų plano vyriausybės agentūros negauna lėšų. Federalinių darbuotojų atlyginimai ir socialinės paramos programos finansuojamos būtent iš federalinio biudžeto.
Respublikonai šiuo metu turi nedidelę daugumą Senate, kuriame jie užima 53 vietas iš 100. Tačiau norint, kad siūlymas būtų priimtas, reikėjo mažiausiai 60 balsų. Demokratai kelias savaites atsisakė paremti šį planą, tačiau savaitgalį keletas jų pakeitė savo poziciją ir taip atvėrė kelią pirmadienį įvykusiam balsavimui.