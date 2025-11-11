Populiariame kurorte – aukų pareikalavęs autobuso ir sunkvežimo susidūrimas: sužeisti du lietuviai

Per avariją, įvykusią už 5 kilometrų nuo Ras Garibo, esančio į pietryčius nuo Kairo, žuvo egiptietis ir rusė.
Autobusu važiavo 38 įvairių tautybių keleiviai, pranešė Egipto Raudonosios jūros gubernatoriaus biuras.
Egipto saugumo šaltiniai vėliau pranešė, kad tarp sužeistųjų yra 27 rusai, du lietuviai, septyni suomiai ir trys egiptiečiai.
Keli sužeistieji buvo nuvežti į netoliese esančią ligoninę, sakoma pranešime.
Į įvykio vietą anksti ryte atskubėjo keli greitosios pagalbos automobiliai, kurie sužeistuosius išgabeno į ligonines Hurgadoje ir aplinkiniuose miestuose. Avarijos priežastis šiuo metu tiriama.
Vietos valdžios atstovai pranešė, kad gavo pranešimų apie Raudonosios jūros turizmo įmonei priklausantį autobusą, kuris paryčiais susidūrė su sunkvežimiu.
Autobusas išvyko iš Hurgados ir važiavo šiaurės kryptimi. Koks buvo galutinis kelionės tikslas, kol kas nežinoma.
Hurgada yra maždaug 465 km į pietus nuo Egipto sostinės Kairo. Šis regionas populiarus tarp turistų dėl ilgų paplūdimių ir žydrų jūros vandenų.
Rimtos eismo nelaimės Egipte dažnai atsitinka dėl prastos kelių būklės ir neatsargaus vairavimo. Pastaraisiais metais Egiptas tiesia naujų kelių tinklą, siekdamas pagerinti kelių kokybę.