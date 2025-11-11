PasaulisĮvykiai

Prie Sakartvelo ir Azerbaidžano sienos sudužo Turkijos karinis krovininis lėktuvas

2025 m. lapkričio 11 d. 16:03
Turkijos gynybos ministerija antradienį pranešė, kad Sakartvelo ir Azerbaidžano pasienyje sudužo namo skridęs Turkijos karinis krovininis lėktuvas.
Daugiau nuotraukų (1)
„Mūsų karinis krovininis lėktuvas C-130, pakilęs iš Azerbaidžano grįžti namo, prie Sakartvelo ir Azerbaidžano sienos sudužo“, – platformoje „X“ pranešė ministerija, nurodydama, kad šiuo metu vyksta paieškos ir gelbėjimo operacija, tačiau jokios informacijos apie galimas aukas ar lėktuve buvusių žmonių skaičių nepateikė.
Sakartvelo vidaus reikalų ministerija savo pranešime patvirtino, kad įvyko Turkijos karinio lėktuvo, skridusio į Turkiją, avarija, ir nurodė, kad jis nukrito maždaug už penkių kilometrų nuo Sakartvelo valstybės sienos su Azerbaidžanu.
Ministerija pranešė, kad pradėtas šio įvykio tyrimas.
 
SakartvelasAzerbaidžanasTurkija
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.