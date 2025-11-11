Prie Sakartvelo ir Azerbaidžano sienos sudužo Turkijos karinis krovininis lėktuvas

„Mūsų karinis krovininis lėktuvas C-130, pakilęs iš Azerbaidžano grįžti namo, prie Sakartvelo ir Azerbaidžano sienos sudužo“, – platformoje „X“ pranešė ministerija, nurodydama, kad šiuo metu vyksta paieškos ir gelbėjimo operacija, tačiau jokios informacijos apie galimas aukas ar lėktuve buvusių žmonių skaičių nepateikė.
Sakartvelo vidaus reikalų ministerija savo pranešime patvirtino, kad įvyko Turkijos karinio lėktuvo, skridusio į Turkiją, avarija, ir nurodė, kad jis nukrito maždaug už penkių kilometrų nuo Sakartvelo valstybės sienos su Azerbaidžanu.
Ministerija pranešė, kad pradėtas šio įvykio tyrimas.
SakartvelasAzerbaidžanasTurkija
