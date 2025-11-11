Rusijos televizijoje – komikų pasišaipymas iš Baltijos šalių: parodė požiūrį į valstybių sienas

Naujienų portalo „United24“ paviešintame vaizdo įraše matyti, kad ant scenos komikai vaizduoja skirtingas šalis, ant kaklo pasikabinę jų nacionalines vėliavas.
„Komedijos šou, parodytas per Rusijos federalinį kanalą, atskleidė rusų požiūrį į tarptautiniu mastu pripažįstamas sienas. Pasirodymas tik patvirtino, kad jie nepasirengę priimti modernių sienų, ir iš tiesų būtent tai skatina jų veiksmus“, – rašoma po „United24“ socialiniame tinkle pasidalintu vaizdo įrašu.
Pasirodyme bandoma parodyti, kaip, neva stebint Jungtinėms Valstijoms (JAV), Lietuva, Latvija ir Estija rodo savo sienų ribas Rusijai.
Komikai bando pavaizduoti, esą Baltijos šalys šoka pagal amerikiečių dūdelę. Tuo tarpu Rusiją vaidinantis komikas joms nematant sienos ribą stumia į Baltijos šalių pusę.
Galiausiai Rusija pasikviečia tris Baltijos šalis pas save, ir šios perbėga į jos „teritoriją“.
Tuomet Rusiją vaidinantis asmuo atima dūdą iš JAV vaidinančio komiko. Pasirodymo pabaigoje rodoma, kaip Rusijai ir Kinijai, esą, priklauso visas pasaulis.
RusijapropagandaRusijos televizija
