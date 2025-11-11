PasaulisĮvykiai

Šiaurės Airijoje sulaikytas Lietuvoje paieškomas vyras

2025 m. lapkričio 11 d. 18:01
Lrytas.lt
Šiaurės Airijos policija sulaikė vyrą, kuris Lietuvoje buvo ieškomas dėl sunkaus kūno sužalojimo nusikaltimo, praneša portalas anglija.lt.
Daugiau nuotraukų (1)
Nusikaltimas buvo įvykdytas praėjusių metų rugsėjį Panevėžio rajone. Tuomet moteris buvo užpulta ir patyrė sunkių sužalojimų, įskaitant daugybinius lūžius.
48 metų vyras buvo suimtas Portadowno rajone ketvirtadienį.
Įtariamasis buvo sulaikytas pagal Lietuvos ekstradicijos orderį ir penktadienį stojo prieš Laganside'o ekstradicijos teismą.
Šiaurės Airijos policijos tarnybos tarptautinio padalinio atstovas spaudai pažymėjo, kad „šis areštas yra dar vienas pavyzdys, kaip Šiaurės Airijos policijos tarnyba dirba, siekdama surasti, suimti ir pristatyti į teismą asmenis, ieškomus už sunkius nusikaltimus Europoje“.
„Šiuo atveju mes glaudžiai bendradarbiavome su Jungtinės Karalystės Jungtiniu tarptautiniu nusikaltimų centru ir Policijos tarnybos „Interceptor“ komanda, kad surastume ir suimtume šį įtariamąjį.
Mes ir toliau esame pasiryžę kovoti su smurtu prieš moteris ir mergaites, o šiandienos suėmimas patvirtina mūsų įsipareigojimą negailestingai persekioti nusikaltėlius ir remti aukas“, – pridūrė jis.
Šiaurės Airijalietuvissulaikymas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.