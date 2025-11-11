Šiaurės Airijoje sulaikytas Lietuvoje paieškomas vyras

Nusikaltimas buvo įvykdytas praėjusių metų rugsėjį Panevėžio rajone. Tuomet moteris buvo užpulta ir patyrė sunkių sužalojimų, įskaitant daugybinius lūžius.
48 metų vyras buvo suimtas Portadowno rajone ketvirtadienį.
Įtariamasis buvo sulaikytas pagal Lietuvos ekstradicijos orderį ir penktadienį stojo prieš Laganside'o ekstradicijos teismą.
Šiaurės Airijos policijos tarnybos tarptautinio padalinio atstovas spaudai pažymėjo, kad „šis areštas yra dar vienas pavyzdys, kaip Šiaurės Airijos policijos tarnyba dirba, siekdama surasti, suimti ir pristatyti į teismą asmenis, ieškomus už sunkius nusikaltimus Europoje“.
„Šiuo atveju mes glaudžiai bendradarbiavome su Jungtinės Karalystės Jungtiniu tarptautiniu nusikaltimų centru ir Policijos tarnybos „Interceptor“ komanda, kad surastume ir suimtume šį įtariamąjį.
Mes ir toliau esame pasiryžę kovoti su smurtu prieš moteris ir mergaites, o šiandienos suėmimas patvirtina mūsų įsipareigojimą negailestingai persekioti nusikaltėlius ir remti aukas“, – pridūrė jis.
