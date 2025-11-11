Skandalingo kriptomilijonieriaus linksmybės baigėsi mirtimi: automobilis paskendo liepsnose

PasaulisĮvykiai

2025 m. lapkričio 11 d. 20:07
Rusijoje per avariją žuvo skandalingas kriptomilijonierius Aleksejus Dolgichas. Jo vairuotas prabangus automobilis „Lamborghini Urus“ nulėkė nuo kelio netoli Maskvos, praneša šalies žiniasklaida.
Kriptomilijonierius avarijos metu važiavo didesniu nei 150 km/val. greičiu. Išvažiuodamas iš greitkelio, jis nesugebėjo įveikti posūkio ir rėžėsi į apsauginį atitvarą.
„Lamborghini Urus“ automobilis kelis kartus apsivertė ir užsidegė.
Avarijos metu žuvo pats A. Dolgichas ir dar vienas keleivis, o dar du asmenys buvo sunkiai sužeisti ir paguldyti į ligoninę. Rusijos pareigūnai pradėjo incidento tyrimą.
A. Dolgichas šalyje buvo žinomas dėl savo pavojingo vairavimo.
Jis nusipirko „Lamborghini Urus“ 2023 m. rugpjūtį – maždaug už 375 000 eurų. Per mažiau nei dvejus metus jis jau buvo surinkęs 400 eismo pažeidimų, skelbia Rusijos žiniasklaidos kanalas „Mash“.
Vien 2024 m. jam buvo skirta 119 baudų, o 2025 m. – net 281, daugiausia už greičio viršijimą. Šešis kartus jis buvo nubaustas už važiavimą be saugos diržo.
A. Dolgichas buvo įsivėlęs ir į kitus skandalus. Vos po mėnesio nuo „Lamborghini“ įsigijimo jis dalyvavo šaudyme po romantinio konflikto prie Maskvos restorano.
Jis taip pat buvo siejamas su keliais pinigų plovimo atvejais. Avarijos vietoje vėl buvo rastas ryšulys su stambiomis kupiūromis.
