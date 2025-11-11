Tailandas teigia, kad nepaisant taikos susitarimo su Kambodža „priešiški veiksmai“ tęsiasi

Šiuo susitarimu, kuriam spalio mėnesį tarpininkavo JAV prezidentas Donaldas Trumpas, siekiama užbaigti konfliktą, kurio kulminacija buvo liepos mėnesį penkias dienas trukę susirėmimai, per kuriuos žuvo mažiausiai 43 žmonės ir apie 300 tūkst. civilių abiejose pusėse buvo priversti palikti namus.
Abi šalys buvo susitarusios iš pasienio regiono atitraukti sunkiąją ginkluotę ir suteikti prieigą paliaubų stebėtojams. Tailandas taip pat įsipareigojo grąžinti 18 į nelaisvę paimtų Kambodžos karių.
Kambodža pareiškė, kad padėtis pasienyje „išlieka rami“. Tačiau Tailando atsakyme teigiama, kad sustabdžius susitarimo įgyvendinimą įtampa grįžo.
„Tapo aišku, kad priešiški veiksmai vis dar tęsiasi“, – pareiškė Tailando karališkosios armijos (RTA) vadas Pana Klaewblaudtukas.
„Tailando armija turi sustabdyti bendros deklaracijos vykdymą, kad apsaugotų mūsų teisę į savigyną“, – sakė jis, turėdamas omenyje paktą.
Tailandas dažnai kaltina Kambodžą, kad ši palei sieną deda naujas minas, taip pažeisdama Otavos konvenciją, draudžiančią priešpėstines minas.
RTA pranešė, kad pirmadienį Sisaketo provincijoje sprogus minai buvo sužeisti keturi kariai.
Antradienį Kambodžos gynybos ministerija pareiškė, kad „apgailestauja“ dėl naujausio incidento su minomis, tačiau teigė, kad šie sprogmenys yra praeities konfliktų liekanos.
„Po incidento abiejų pusių karinės pajėgos, esančios fronto linijoje, bendravo tarpusavyje ir šiuo metu padėtis išlieka rami“, – sakoma jos pareiškime.
Ministerija teigė, kad Kambodža „išlieka įsipareigojusi“ laikytis taikos susitarimo, pasirašyto spalio 26 d. Kvala Lumpūre vadovaujant D. Trumpui ir Malaizijos ministrui pirmininkui Anwarui Ibrahimui, kaip ASEAN regioninio bloko pirmininkui.