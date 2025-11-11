Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas švenčia 70-ąjį gimtadienį

Ten jo konservatyvioji parlamento frakcija planuoja įteikti jam Vokietijos vėliavą, kuri anksčiau plevėsavo ant vieno iš keturių parlamento pastato bokštų.
Į priėmimą kviečiami F. Merzo krikščionių demokratų (CDU) ir jai giminingos Bavarijos krikščionių socialinės sąjungos (CSU) nariai, taip pat jo mažesniųjų koalicijos partnerių – socialdemokratų ir žaliųjų – parlamento frakcijų vadovai.
Tarp 300 svečių taip pat bus Vokietijos federalinių žemių premjerai ir kanclerio šeimos nariai. Vėliau F. Merzas planuoja pratęsti šventę su žmona, vaikais ir anūkais.
Tačiau jis sakė, kad šią dieną – nors ir jubiliejinę – jis vertina kaip „įprastinę darbo dieną“.
„Didelis amžiaus privalumas yra tas, kad tampi labiau atsipalaidavęs ir išmoksti atskirti esminius dalykus nuo neesminių“, – sakė jis.
F. Merzas yra pirmasis 70 metų sulaukęs Vokietijos kancleris nuo Konrado Adenauerio laikų – šis pradėjo eiti pareigas būdamas 73 metų ir dirbo iki 87-erių.