Čiabuviai aktyvistai Brazilijoje šturmavo JT aukščiausiojo lygio susitikimo dėl klimato vietą

Vaizdo įrašuose, kuriuos paskelbė Pietų Amerikos žiniasklaidos priemonės, užfiksuota, kaip protestuotojai antradienio vakarą laužia duris ir susiremia su apsaugos darbuotojais.
Brazilijos Belémo mieste vykstančiame JT aukščiausiojo lygio susitikime dėl klimato, dar žinomame kaip COP30, atstovaujama tūkstančiams čiabuvių aktyvistų. Jie agituoja prieš savo protėvių žemių naikinimą, be kita ko, kertant atogrąžų miškus.
BBC žurnalistai teigė matę, kaip JT apsaugos darbuotojai bėga už Brazilijos karių grandinės ir ragina atstovus palikti teritoriją. Filmuotoje medžiagoje, kuria socialiniame tinkle „Instagram“ pasidalino vienas aktyvistas, matyti, kaip didelė čiabuvių protestuotojų minia konferencijų centro koridoriuose mojuoja vėliavomis ir skanduoja skanduotes.
Vėlyvą vakarą padėtis aprimo. Įvažiavimai į renginio vietą buvo uždaryti, o juos griežtai saugojo saugumo pajėgos. Konferencijos teritorijoje už saugumą atsakinga JT policija.
Šių metų klimato konferencija pirmą kartą per daugelį metų rengiama demokratiškai valdomoje šalyje. Ankstesni trys aukščiausiojo lygio susitikimai vyko autoritarinėse valstybėse – Azerbaidžane, Jungtiniuose Arabų Emyratuose ir Egipte, kur represinės saugumo tarnybos griežtai draudė protestus, o demonstracijas buvo leidžiama rengti tik uždaroje COP teritorijoje.
Šįkart situacija Brazilijoje yra kitokia: protestus leidžiama organizuoti ir pačiame mieste. Savaitgalį, konferencijai įpusėjus, numatytos tolesnės demonstracijos, kurias lydės papildomi klimato streikai visame pasaulyje.
